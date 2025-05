“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。5月14日(水)の放送では、「グループオーディション番組の楽しみ方は……『1人の推しを見つけて追いかける』or『完成するグループを想像しながら楽しむ』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の意見も併せて紹介します。

アンジー教頭、こもり校長

こもり校長:最近、オーディション番組って本当に多いよね。アンジー教頭:あるね〜!こもり校長:ある種、オーディション番組出身のグループが今の音楽シーンを席巻している感あるもんね!●「1人の推しを見つけて追いかける」61.8%●「完成するグループを想像しながら楽しむ」38.2%

「どっちのCat or Dog」5月14日(水)放送より

アンジー教頭:うんうん、なるほどね。推しを見つけて、その子が完成したグループに入ったらいいなっていう気持ちもあるよね。●1人を全力で応援する方が燃える!●「この子だ!」って思ったら、ずっとその子を思い続けちゃう。こもり校長:あなた一途ね〜!●1人の子を全力で追いかけて、その子が落ちちゃったら立ち直れないから。●誰がどう成長するかを予想して、運営がどんなグループを作ろうとしているのかを考えながら見るのが楽しい!こもり校長:あ〜、でも分かるかも。俺はどっちかっていうとそっちのほうがワクワクするかな?――“誰か”を応援したい気持ちも、“グループ”ができていく過程を見守る楽しさも、どちらも共感できる! あなたの楽しみ方はどっち?



