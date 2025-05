BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで2025年7月18日(金)〜7月20日(日)の3日間にわたって開催するインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」のチケット販売を開始しました。

チケットはチケットぴあで販売

チケットは、7月18日(金)用の「ビジネスデイチケット」と、7月19日(土)7月20日(日)用の「一般公開日チケット」に分かれ、一般公開日用チケットはチケットぴあから購入が可能。日本国内からの来場者と海外からの来場者で購入URLが異なります。

チケット購入URL(日本国内のお客様向け)

https://w.pia.jp/t/bitsummit/

チケット購入URL(海外のお客様向け)

https://w.pia.jp/a/bitsummit25eng/

<一般公開日チケットについて>

一般のお客様がBitSummit the 13thにご入場いただくためのチケットです。ご来場いただいた皆様にはインディーゲームの今をダイレクトに感じながら、出展者と直接コミュニケーションができる刺激的な2日間をお過ごしいただけます。 【チケット料金】 一般/大学生:2,000円(税込)高校生:1,000円(税込)中学生以下:無料

※小学生以下の方は、成人の方とのご同伴をお願いしております。

※一般公開日チケットは当日販売もございますが、当日は混雑が予想されますので、事前にご購入いただくとスムーズにご入場いただけます。 【入場可能日時】 2025年7月19日(土)、7月20日(日)各日10:00〜17:00

※チケット1枚のご購入につき、いずれか1日のみご入場いただけます。

※感染症対策の観点から、入場人数制限が設けられております。制限人数を超えた場合は、ご入場をお待ちいただくことがございますのでご了承ください。 【販売期間】 2025年5月19日(月)〜7月19日(土)23:59まで

ビジネスデイチケット詳細

ビジネスデイチケットもチケットぴあから販売します。

https://w.pia.jp/t/bitsummit/

ビジネスデイチケットは、ゲームクリエイターとBtoBの機会を求める業界関係者のためのチケットです。BtoBを目的としたBitSummit the 13thビジネスデイへのご入場、および、ビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」をご利用できるチケットとなっております。また、本チケットにより一般公開日にもご入場可能です。 【チケット料金】 20,000円(税込)

※ビジネスデイチケットは購入枚数に制限がございますので、お早めにご購入ください。

※ビジネスデイチケットは当日販売もございます。ただし、当日販売チケットの購入の場合、ビジネスマッチングシステムは使用できませんのでご注意ください。 【入場可能日時】 2025年7月18日(金)〜7月20日(日)各日10:00〜17:00 【販売期間】 2025年5月19日(月)〜7月4日(金)23:59まで

※販売期間は変更の可能性がございます。 【特典】 ビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」の利用権(チケット1枚につき1アカウントの付与)

※7月18日(金)のビジネスデイの開催時間終了後、交流を目的としたアフターパーティーを開催いたします。そちらにも併せてご参加可能となっております。アフターパーティーの詳細については後日公開予定です。 ▶ ビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」とは?

BitSummitは常に世界中のゲームクリエイターとパブリッシャーが出会うチャンスをつくりたいと考えています。BitSummitでは、BtoBのさらなる強化のため3年前より、MeetToMatch社と提携したビジネスマッチングシステムを導入しております。MeetToMatchは、イベント中のコンテンツ発見から参加者と出展者のビジネスサポートに加えて、ナッジングシステムを用いたプロフィールの入力方法から会議の予約、マッチングしたセッションを計画するまでのフローを徹底的にサポートし、最高のBtoBの場を提供いたします。MeetToMatchの導入により、オンライン・オフライン・ハイブリッドイベントの参加者全員が、世界中のゲームクリエイターとBtoBの機会を実現しております。

スポンサー企業詳細

スポンサー企業の詳細が発表されています。

<Platinum Sponsors>

Sony Interactive Entertainment

任天堂株式会社

株式会社 Cygames

<Gold Sponsors>

Devolver Digital

株式会社ハピネット

SHUEISHA GAMES Inc.

株式会社アソビズム

ポケットペア

KOCCA

Lost In Cult

Catalan Institute for Cultural Companies - Catalan Arts

<Silver Sponsors>

Kakehashi Games

INTI CREATES

17-BIT

iGi indie Game incubator

GYAAR Studio

株式会社ドリコム

SPIKE CHUNSOFT

Critical Reflex

Ukiyo Studios

株式会社フリースタイル

poncle Limited

ダイレクトゲームズ

Epic Games Store

東急不動産株式会社

<Bronze Sponsors>

株式会社room6

大阪電気通信大学

マーベラス

ANIPLEX

株式会社ヘキサドライブ

CRI Middleware Co., Ltd.

COREBLAZER

株式会社バイキング

WhisperGames

SpiralAI株式会社

株式会社ハイド

アドバーチャ株式会社

Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.

Algomatic(DMM GAME翻訳)

PlayEveryWare

Game Source Entertainment

ブラックマジックデザイン株式会社

<パーティスポンサー>

東急不動産株式会社

Tiktok for business Pangle

adjust株式会社

株式会社Algomatic

グリーエックス株式会社

FourM Inc