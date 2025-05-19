¡ÖËÜÅö¤Ë16ºÐ¡©¡×ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡É¤Îµ®½Å¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ÄÇö¥á¥¤¥¯¤Î½é¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Çö¥á¥¤¥¯¤¬½é¡¹¤·¤¤¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡É¤Î¼Ì¿¿
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE¤ÇÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥á¥¥·¥³ºÇ¹âÊö¡É¤³¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤À¡£¥Á¥ê¿Í¤ÎÈà½÷¤ÏÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ë½êÂ°¡£¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÉ®Æ¬¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤ËWWE¤ËÆþÃÄ¡£3·î¤Ë¤ÏNXT¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ç¤¢¤ëNXT½÷»Ò²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬ÀèÆü¼«¿È¤Î¡ØX¡Ù¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼³¦·¨¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡È¤ªº×¤ê¡É¤Ë»²Àï¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë·Á¤Ç¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß32ºÐ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï2009Ç¯¤ËÃÏ¸µ¥Á¥ê¤Ç¥À¡¼¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2013Ç¯¡¢¥á¥¥·¥³¥Þ¥Ã¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£2018Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯9·î¤ËWWE¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥é¥Õ¤Ê·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¥À¥á¡¼¥¸¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¤Ë¥Û¥Ã¥È¤À¡×¡Ö16ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved