▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 25本目▶2025年5月9日(金) 仙台MACANA▶書き手:佐々木亮介 (Vo, G)◆ ◆ ◆仙台でのライブはすごく楽しかったです。一生懸命やりました。最近、新しい曲を作った。今回は山じゃなくて、普通のレコーディングスタジオで作っている。山で録音した前作『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』の次を探して。

