BE:FIRST、最新曲「GRIT」先行配信決定。MVティザーも公開
BE:FIRSTが5月28日にリリースするニューシングル「GRIT」より、表題曲「GRIT」を5月26日に先行配信することが決定した。
◆「GRIT」MVティザー映像
前作「Spacecraft / Sailing」から約4ヶ月ぶりとなるニューシングル「GRIT」。表題曲「GRIT」は2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、“これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である”と世界に向けて新たな一歩を宣言する、自分達の今までとこれからを描いたアグレッシブなHIP HOPチューンだ。
リリース情報
発売：2025年5月28日（水）
レーベル：B-ME
購入：https://befirst.lnk.to/GRIT
◆CD収録内容（全品番共通）
1.GRIT
2.夢中
3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜
全3曲収録予定
○LIVE盤
【SG+DVD（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61546/B 価格 : \3,520（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61547/B 価格 : \3,520（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-61546/B・AVCD-61547/B）
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
○MV盤
【SG+DVD（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61548/B 価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61549/B 価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-61548/B・AVCD-61549/B）
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
【SG(（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61550 価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
【SG+DVD（スマプラ対応）】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61551/B 価格 : \5,500（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61552/B 価格 : \5,500（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
◆映像収録内容（AVC1-61551/B・AVC1-61552/B）
Music Video
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
3.GRIT -Jacket Shooting Behind The Scenes-
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
◆特典詳細
BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。
・スマホサイズステッカー（全7種よりランダム1種）
※全店舗、ECサイト共通（一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい）
※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。
○【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-61553 価格 : \3,795（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー８オリジナル集合トレーティングカード付き）
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル