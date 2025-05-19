²ÙÊª¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë⁉ ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¡õ¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤äÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¡£¤½¤ì¤ò¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¡õ¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Ç¥¹¥¤¥¹¥¤Æ°¤«¤»¤ë¡ÖLITEFAR Orion¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢Makuake¤Ç5·î19Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢LITEFAR¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼êÆ°¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¤ËÀÑ¤à¤À¤±ÀÑ¤ó¤À¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¶±¿¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È½Å¤¹¤®¤ÆÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹µ÷Î¥¤Ï±¿¤Ù¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÇº¤ß¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½÷À¤ä¹âÎð¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖLITEFAR Orion¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¤¬¼êÆ°¤Ç¤ÎÁàºî¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤ä¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î¼«Æ°ÄÉ½¾Áö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÅÅÆ°¼°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤äºäÆ»¤Ç¤ÎÁàºî¤ËÈÑ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£
ÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¡¢Á°¿Ê¡¦¸åÂà¡¢º¸±¦¤Ø¤ÎÀû²ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤¬»Ø°ìËÜ¤Ç¼«Í³¼«ºß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¤¬»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¼«Æ°¤ÇÄÉ½¾¤·¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾¼ê¤¬¶õ¤±¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹ÔÆ°¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÁö¹ÔÀ©¸æ
¡ÖLITEFAR Orion¡×¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ6¼´¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥³¡¼¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÂÎ¤Î»ÑÀª¤ä³ÑÅÙ¡¢¸½ºß°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤Ë¸¡ÃÎ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÑºÜ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëFOC¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖMoveTrack¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤äÀÑºÜÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ®ÅÙ¡¢Êý¸þ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¤êºä¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤¬Æ¯¤¡¢²¼¤êºä¤Ç¤Ï¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò°Ý»ý¡£±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÆ»¤ä·¹¼ÐÃÏ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±¿ÈÂÎÏ
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï140L¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤ì¤ÐÍÆÎÌ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï81kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼Æ»¶ñ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¶ñ¤Ê¤É¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë²ÙÊª¤â°ìÅÙ¤Ë±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬500W¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2Ëü4000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¤ÈÊØÍø¤ÊÉÕ²Ãµ¡Ç½
°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Ç¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¶ÛµÞÄä»ß¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢3ÉÃ´Ö¤ÎÄ¹²¡¤·¤ÇËÜÂÎ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Æ°¤¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¼¤êºä¤Ê¤É¤Ç±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¡Ö²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨Êä½õµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î½¼ÅÅ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤Ï100W½ÐÎÏ¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¤È30W½ÐÎÏ¤ÎUSB-A¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LITERFAR JAPAN
LITEFAR Orion¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó
²Á³Ê¡§6Ëü9900±ß¡ÊÄ¶Áá³ä30¡ó¥ª¥Õ¡¢ÀÇ¹þ¡Ë