¶¶ËÜ°¦¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥º¡É¤Î¼Ì¿¿ÈäÏª¡¡¡¡È¿¹üÀº¿À¤à¤½Ð¤·´êË¾ÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¹ç¤¨¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¡Ê6·î13Æü¸ø³«¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡È¥ê¥é¥¤¥È¤·¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¡ªÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÌÜÎ©¤Ä¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤È¤¤¤¦À¶Á¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢Î¾¼ê¤ò¸òº¹¤·¤¿¡È¥í¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¢¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¸å²ù¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÏÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¯¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê´®¤¨¤Æ¡Ë¡Ø¥¯¥½¥Ã¡Ù¤Æµ¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡Öº£¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÏÀÍýÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÍýµÍ¤á¤Ç¤Ç¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈ¿¹üÀº¿À¤ò¤à¤½Ð¤·¤ËÌÀ¤«¤¹¶¶ËÜ¡£¤½¤Î°Õ³°¤Ë¤â¹¥ÀïÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏË¡¾òÍÚ»á¤Î¸¶ºî¤ò¤â¤È¤Ë¼Â¼Ì²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÈþÀã¤òÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤½¤·¤ÆÈþÀã¤¬½Ð²ñ¤¦¡¢300Ç¯¸å¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¿Ì¤Íè¿Í¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦ÊÝÉ§¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°¤Ã£·Ä¡Ê19¡Ë¡¢ÈþÀã¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Í§·Ã¤ò¶¶ËÜ¡Ê29¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¾µïÂç¸ç´ÆÆÄ¡¢¾åÅÄÀ¿¡ÊµÓËÜ¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¡ªÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÌÜÎ©¤Ä¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤È¤¤¤¦À¶Á¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢Î¾¼ê¤ò¸òº¹¤·¤¿¡È¥í¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏË¡¾òÍÚ»á¤Î¸¶ºî¤ò¤â¤È¤Ë¼Â¼Ì²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÈþÀã¤òÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤½¤·¤ÆÈþÀã¤¬½Ð²ñ¤¦¡¢300Ç¯¸å¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¿Ì¤Íè¿Í¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦ÊÝÉ§¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°¤Ã£·Ä¡Ê19¡Ë¡¢ÈþÀã¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Í§·Ã¤ò¶¶ËÜ¡Ê29¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¾µïÂç¸ç´ÆÆÄ¡¢¾åÅÄÀ¿¡ÊµÓËÜ¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£