¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛÇìºùË²¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò²óÈò¤·¾¡¤Á±Û¤·¡¡µÕÅ¾£Ö¤Ø¸þ¤±¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤À¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢ËëÆâÇìºùË²¡Ê£²£±¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬¸µÂç´Ø¤ÎËëÆâÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£¸¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÆþÌç¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËëÆâ¤Ç¤Ï°ìÈÖÁá¤¤¾¡¤Á±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î£·Ï¢¾¡¡££¸ÆüÌÜ¤ËËëÆâÌÀÀ¸¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬Ï¢ÇÔ¤ò²óÈò¡£ÌµÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò£±º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢£±£°ÆüÌÜ¤Ï´ØÏÆÂç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÇìºùË²¤Ï¡ÖÀª¤¤¤È¤«¤Ï¡Ê´Ø·¸¡Ë¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤í¤¦¤ÈÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÆü°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÜÀè¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Æ¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾£Ö¤Ø¸þ¤±¤Æà¾¡Éé¤Î½ªÈ×Àïá¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡£