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　JKAは19日、2025年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪（24、25日、青森）初日に行われる優秀レースの想定番組を、以下の通り発表した。古性優作（34＝大阪・100）や地元・青森の新山響平（31・107期）ら27人が出場する。

　▽初日優秀10R

＜1＞真杉　　匠（26＝栃木・113期）

＜2＞清水　裕友（30＝山口・105期）

＜3＞南　　修二（43＝大阪・88期）

＜4＞窓場千加頼（33＝京都・100期）

＜5＞荒井　崇博（47＝長崎・82期）

＜6＞佐藤慎太郎（48＝福島・78期）

＜7＞犬伏　湧也（29＝徳島・119期）

＜8＞三谷　将太（39＝奈良・92期）

＜9＞吉田　拓矢（30＝茨城・107期）

　▽初日優秀11R

＜1＞菅田　壱道（39＝宮城・91期）

＜2＞浅井　康太（40＝三重・90期）

＜3＞郡司　浩平（34＝神奈川・99期）

＜4＞佐々木悠葵（29＝群馬・115期）

＜5＞新山　響平（31＝青森・107期）

＜6＞渡部　幸訓（41＝福島・89期）

＜7＞松谷　秀幸（42＝神奈川・96期）

＜8＞森田　優弥（26＝埼玉・113期）

＜9＞脇本　雄太（36＝福井・94期）

　▽初日優秀12R

＜1＞古性　優作（34＝大阪・100期）

＜2＞深谷　知広（35＝静岡・96期）

＜3＞武藤　龍生（34＝埼玉・98期）

＜4＞坂井　　洋（30＝栃木・115期）

＜5＞松本　貴治（31＝愛媛・111期）

＜6＞村上　博幸（46＝京都・86期）

＜7＞岩本　俊介（41＝千葉・94期）

＜8＞山田　英明（42＝佐賀・89期）

＜9＞寺崎　浩平（31＝福井・117期）