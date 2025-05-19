【青森競輪 24日開幕 全プロ記念】優秀レースの想定番組発表 古性優作、地元・新山響平らが登場
JKAは19日、2025年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪（24、25日、青森）初日に行われる優秀レースの想定番組を、以下の通り発表した。古性優作（34＝大阪・100）や地元・青森の新山響平（31・107期）ら27人が出場する。
▽初日優秀10R
＜1＞真杉 匠（26＝栃木・113期）
＜2＞清水 裕友（30＝山口・105期）
＜3＞南 修二（43＝大阪・88期）
＜4＞窓場千加頼（33＝京都・100期）
＜5＞荒井 崇博（47＝長崎・82期）
＜6＞佐藤慎太郎（48＝福島・78期）
＜7＞犬伏 湧也（29＝徳島・119期）
＜8＞三谷 将太（39＝奈良・92期）
＜9＞吉田 拓矢（30＝茨城・107期）
▽初日優秀11R
＜1＞菅田 壱道（39＝宮城・91期）
＜2＞浅井 康太（40＝三重・90期）
＜3＞郡司 浩平（34＝神奈川・99期）
＜4＞佐々木悠葵（29＝群馬・115期）
＜5＞新山 響平（31＝青森・107期）
＜6＞渡部 幸訓（41＝福島・89期）
＜7＞松谷 秀幸（42＝神奈川・96期）
＜8＞森田 優弥（26＝埼玉・113期）
＜9＞脇本 雄太（36＝福井・94期）
▽初日優秀12R
＜1＞古性 優作（34＝大阪・100期）
＜2＞深谷 知広（35＝静岡・96期）
＜3＞武藤 龍生（34＝埼玉・98期）
＜4＞坂井 洋（30＝栃木・115期）
＜5＞松本 貴治（31＝愛媛・111期）
＜6＞村上 博幸（46＝京都・86期）
＜7＞岩本 俊介（41＝千葉・94期）
＜8＞山田 英明（42＝佐賀・89期）
＜9＞寺崎 浩平（31＝福井・117期）