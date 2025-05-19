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Photo by Masashi Yukimoto
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2. A Better Hold (& a Little View) (Wigwam)
3. I Wanna Be Your Lover (Bob Dylan)
4. Snowball Season
5. Just My Situation (Jim Pembroke)
6. Citroen Blues
7. Paisley Underground
8. Got to Know
9. Help Me with My Broken Heart (Sly Stone)
10. Open City
11. Stop Talking Now
12. I Ain't Got Nobody (Sly & the Family Stone)
13. Carry Your Bag
14. Don't Call the Cavalry
15. When Will I Be Loved (The Everly Brothers)
16. Up to the Moon
17. Hold On I'm Coming (Sam & Dave)
18. It Is Gone
19. Odium
20. With You O.K.
21. Hop on a Cloud
22. Man Ray
23. While You Danced
24. Say Mama (Gene Vincent & His Blue Caps)
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25. Night Time
26. Manchester Night Blues
FUJI ROCK FESTIVAL '25
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Photo by Masashi Yukimoto
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1. Black Sheep
2. A Better Hold (& a Little View) (Wigwam)
3. I Wanna Be Your Lover (Bob Dylan)
4. Snowball Season
5. Just My Situation (Jim Pembroke)
6. Citroen Blues
7. Paisley Underground
8. Got to Know
9. Help Me with My Broken Heart (Sly Stone)
10. Open City
11. Stop Talking Now
12. I Ain't Got Nobody (Sly & the Family Stone)
13. Carry Your Bag
14. Don't Call the Cavalry
15. When Will I Be Loved (The Everly Brothers)
16. Up to the Moon
17. Hold On I'm Coming (Sam & Dave)
18. It Is Gone
19. Odium
20. With You O.K.
21. Hop on a Cloud
22. Man Ray
23. While You Danced
24. Say Mama (Gene Vincent & His Blue Caps)
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25. Night Time
26. Manchester Night Blues
FUJI ROCK FESTIVAL '25
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