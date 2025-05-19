¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÈÎòÂåMLB¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÉÈ¯É½¡¡2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤â¡ÖÈà¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥È¡×¡Ö»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¤ÎABEMAÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤¬¡¢19ÆüÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í¤¬2¿Í¤â¡ª¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡ÈÎòÂåMLB¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡É¼Ì¿¿ÉÕ¤°ìÍ÷
¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë±óÀ¬Ãæ¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¡¢MLB¤ÈÆüËÜµå³¦¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄÅª¡È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÎòÂåMLB¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î3ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï»Ø´ø´±¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥ª¥Þ¡¼¡¦¥Ó¥¹¥±¥ë¡¢¥µ¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆâÌî¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥È¤ÏMLBÎòÂåºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏMLB¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥È¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡¢Åê¼ê¤ÏÄÌ»»219¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò»ØÌ¾¡£¤½¤·¤ÆDH¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯æÆÊ¿¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í¤¬2¿Í¤â¡ª¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡ÈÎòÂåMLB¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡É¼Ì¿¿ÉÕ¤°ìÍ÷
¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë±óÀ¬Ãæ¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¡¢MLB¤ÈÆüËÜµå³¦¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄÅª¡È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÎòÂåMLB¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î3ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï»Ø´ø´±¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥ª¥Þ¡¼¡¦¥Ó¥¹¥±¥ë¡¢¥µ¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆâÌî¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¤òÁª¤ó¤À¡£