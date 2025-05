(台北中央社)世界保健機関( WHO )総会が スイス ・ジュネーブで現地時間19日に開幕するのに当たり、日本や英国など8カ国の対 台湾 窓口機関は19日、共同で報道資料を発表し、 台湾 の「 WHO への意味ある参加」と「 WHO 総会へのオブザーバー参加」に対する支持を表明した。報道資料を発表したのは日本と英国の他、 オーストラリア リトアニア の窓口機関。「 台湾 の公衆衛生に関する専門知識、民主的な統治、高度な技術など、 台湾 の独特な能力と手法は、 WHO 総会の議論に重要な価値をもたらすもの」だとし、総会から 台湾 が排除されるのは「全く正当化されない」とした。 台湾 は2009年から16年までオブザーバーとして WHO 総会に参加していたが、17年以降は 中国 の反対で招かれておらず、今年も依然として招待状が届いていない。政府は現地に邱泰源(きゅうたいげん)衛生福利部長(保健相)が率いる代表団を派遣している。(楊堯茹/編集:田中宏樹)