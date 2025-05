客室はシンプルながらも機能的なデザイン！Rinn Sanjo Ohashi East

レアルは、京都市内においてホテルタイプ20棟、一棟貸しの町家タイプ50棟、合計70棟396室(2025年5月時点/開業予定を含む)を展開しています。

Rinn Sanjo Ohashi East

● リブランドオープン日:2025年6月1日(日)

● 所在地 :〒605-0005 京都府京都市東山区三町目25-5

● 客室数 :29室

● アクセス :京都市営地下鉄東西線「三条京阪」駅 徒歩約3分/

京阪本線「三条」駅 徒歩約4分

今回、京都・東山エリアに位置する宿泊施設「Rinn Sanjo Ohashi East」を、2025年6月1日(日)にリブランドオープンします。

この施設は、歴史と文化が交差する京都をアクティブに愉しむ旅の拠点として、国内外の旅行者の多様な滞在スタイルに対応する全29室のホテルです。

■京都時間を自由に楽しむ、新たな拠点

Rinn Sanjo Ohashi Eastは、京都を代表する観光地へのアクセスに優れた立地にあります。

徒歩圏内には、平安神宮や京都市京セラ美術館を擁する「岡崎エリア」、古都の風情漂う「祇園」、そして利便性の高い「河原町」ショッピングエリアがあります。

喧騒を離れ、旅人それぞれの“京都時間”を愉しむ拠点として利用できます。

また、最寄り駅の京都市営地下鉄東西線「三条京阪」駅へは徒歩約3分。

京都を東西に移動するのに便利なほか、地下で接続する京阪本線を利用すれば、清水寺や伏見稲荷の最寄り駅をはじめ、大阪・淀屋橋を経由して梅田エリアへのアクセスも可能です。

観光・ビジネスを問わず、多彩な旅のスタイルに寄り添います。

■旅のスタイルに寄り添う客室

館内には全29室の客室を備え、シンプルながらも機能的なデザインで快適な滞在を提供します。

1泊のビジネスユースから長期滞在まで対応可能な設備を備え、観光、出張、ワーケーションなど、幅広いニーズに応えます。

今回のリブランドオープンでは、「京都をより自由に愉しむ旅の拠点」という新しいコンセプトのもと、宿泊者がより自分らしく、よりアクティブに京都を満喫できるホテルへと生まれ変わります!

