グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:53)。5月17日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(5月17日(土)付)を発表しました。

先週9位から1ランクダウン↓ 5月14日(水)にリリースされた6枚目のアルバム『Gen』に収録されている楽曲です。初登場! 6月4日(水)に自身初のEP『SHYBOY - EP』をリリースするBaby Canta(ベイビーカンタ)。同曲は、全国42のラジオ・TV局でパワープレイを獲得しています。初登場! 同曲は、宇多田ヒカル自身がブランドアンバサダーをつとめている「綾鷹」のCMソングです。初登場! 芳根京子(よしね・きょうこ)主演ドラマ「波うららかに、めおと日和」(フジテレビ系)主題歌。BE:FIRSTは現在ワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」を開催中で、5月24日(土)はタイ・バンコクでおこなわれます。先週7位から1ランクアップ↑ GENERATIONSのメンバーが楽曲をプロデュースするプロジェクト「PRODUCE 6IX COLORS」第4弾として小森隼がプロデュースした楽曲がランクイン。先週と変わらず第5位。ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」(テレビ朝日系)主題歌。5月9日(金)から先行配信がスタートした新曲「まじで、サヨナラべぃべぃ」は、是枝裕和(これえだ・ひろかず)監督の短編映画「ラストシーン」主題歌に起用されています。先週1位から3ランクダウン↓ ドラマ「あなたを奪ったその日から」(カンテレ・フジテレビ系)主題歌。また、2024年8月からおこなわれた初のアリーナ対バンツアーのさいたまスーパーアリーナ公演の模様が収録されたBlu-ray & DVD「back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA」が6月18日(水)にリリースされます。先週4位から1ランクアップ↑ 同曲が主題歌になっている劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」は、累計の動員数が786万人、興行収入は113億円を突破しています。先週と変わらず第2位。先日、ファンネームがHONEYs(ハニーズ)に決定。また、8月1日(金)から4会場7公演でおこなわれるファーストファンミーティング「HANA with HONEYs」の開催も発表されています。そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 先日、リリースデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』(7月8日(火)発売)に収録される全19曲のトラックリストが公開されました。――番組ではほかにも、ゲストパートに大阪発3ピースバンド・ブランデー戦記から、みのりさん(Ba./Cho.)とボリさん(Dr.)が登場。5月14日(水)にリリースされたファーストフルアルバム『BRANDY SENKI』のお話などを伺いました。

(左から)ボリさん、みのりさん



