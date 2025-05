岡崎体育が、6月25日(水)に発売するライブ映像作品『REBOUND ERA』の収録詳細およびジャケットを発表した。本作品は、岡崎が体重リバウンド期に行なった3本のツアーをコンパイルしたライブ映像作品集。2023年に全国17か所19公演で開催されたライブハウスツアー<JAPAN TOUR II>ファイナル公演(@Spotify O-EAST)、2024年に全国6か所で開催された<Zepp Tour 2024>ファイナル公演(@Zepp Divercity)、同年開催の全国ホールツアー<盆テク博覧会>(@NHKホール)の模様を収録。

リリース情報



映像商品『REBOUND ERA』

2025年6月25日(水)発売

予約:https://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S



価格:¥17,500(税込)

■仕様・特典

・完全生産限定盤(3BD+1CD)



■収録内容

・Blu-ray

<Disc1 収録曲>

【JAPAN TOUR II】 at Spotify O-EAST 2023.12.23

01.Insane

02.あてはまRing Ring

03.Knock Out

04.知らんがな

05.観察日記

06.ジャリボーイ・ジャリガール

07.サブマリン

08.おっさん

09.FRIENDS

10.Hair Cut (てっくんソロ曲)

11.Open

12.Gung Tang Summer Bong Winter

13.休みの日くらい休ませて

14.We Can Get Over It

15.私生活

16.なにをやってもあかんわ

17.XXL

En. エクレア



<Disk2 収録曲>

【Zepp Tour 2024 〜低姿勢ドラキュラ〜】at Zepp DiverCity 2024.06.02

01.失恋ソング(with 武田真治)

02.あてはまRing Ring(with 武田真治)

03.Quick Report

04.宇宙と長野

05.XXL

幕間映像

(ボーナス特典:各地オープニング映像)

06.Open

07.Gung Tang Summer Bong Winter

08.Rebirth

09.龍

10.サブマリン

11.なにをやってもあかんわ

12.Youth

En.エクレア



<Disc3 収録曲>

【盆テク博覧会 〜東京パビリオン〜】at NHK Hall 2024.11.17

01.盆博レクリエーション:わたしのことば史

02.Open

03.関係者

04.鴨川等間隔

05.Horoscope

06.失恋ソング

07.カバ公園

08.なにをやってもあかんわ

09.Quick Report

幕間映像

10.盆博レクリエーション:みんなのことば詩

11.Phenomena

12.Stereo

13. Gung Tang Summer Bong Winter

14.Hi! Mckee(Short Version)

15.深夜高速(Acoustic Version)

16.FRIENDS

17.XXL

18.エクレア

En. Youth



・CD

「Suplex & Pedigree」(全10曲)

01.失恋ソング

02.Phenomena

03.Rebirth

04.宇宙と長野

05.Stereo

06.Gung Tang Summer Bong Winter

07.サブマリン

08.カバ公園

09.Insane

10.Youth



▼ご予約はこちら

https://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S



<6/25(水)Release 「REBOUND ERA」購入特典>

【対象店舗/特典内容】

■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート(全5種)

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■セブンネットショッピング ・・・ 顔ヒストリーバッジ2025

▼ご購入はこちら

https://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S

■岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典 ・・・ オリジナル大判写真集

※対象店舗はSony Music Shop限定となります。ご注意ください。

※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。

※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。

▼岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」:https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

ライブ情報

<炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary->

日時:2025年6月25日(水)〜7月3日(木)

会場:東京・恵比寿 LIQUIDROOM

イベント特設サイト:https://okazakitaiiku.com/roadto10th/

関連リンク

◆岡崎体育 オフィシャルサイト

◆岡崎体育 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆岡崎体育 オフィシャルX

◆岡崎体育 オフィシャルInstagram

◆岡崎体育 オフィシャルTik Tok

<JAPAN TOUR 供筝演には「知らんがな」「Hair Cut」などこのツアーのために書き下ろされた楽曲や「We Can Get Over It」など未発表曲を、<Zepp Tour 2024>公演ではスペシャルゲストに武田真治を迎えて共演した「失恋ソング」「あてはまRing Ring」、さらに各地会場で流れたオリジナルオープニング映像を、<盆テク博覧会>公演では本ツアーでのみ披露した【盆博レクリエーション】として「わたしのことば史」「みんなのことば詩」を収録。加えて昨年配信EPとしてリリースした「Suplex」「Pedigree」をコンパイルしたCD「Suplex & Pedigree」は、本作品に収録するために曲順が一新される。ジャケットも公開となった。外箱の三方背にはリバウンドした大量の岡崎体育の中に紛れたかっこいい岡崎体育のイラストが描かれたデザインや、岡崎体育ステージ上唯一の友達として人気のキャラクター「てっくん」も描かれている。また、各店舗購入特典絵柄もあわせて公開。セブンネットショッピング特典「顔ヒストリーバッジ2025」、楽天ブックス特典「オリジナルアクリルキーホルダー」、Amazon特典の「ビジュアルシート(全5種)」のほか、ソニー・ミュージックショップではFC会員限定特典として大判写真集が付属する。そして、リリースに先駆けて<JAPAN TOUR 供筝演から「Gung Tang Summer Bong Winter」のライブ映像が本日21:00に岡崎体育Official YouTube Channelにて公開される。岡崎体育は本作をひっさげ、リリース日である6月25日(水)から自身の誕生日である7月3日(木)にかけて、東京・恵比寿リキッドルームにて9日間連続2マンライブ<炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary->を開催する。■「Gung Tang Summer Bong Winter」Live Music Video from『REBOUND ERA』(JAPAN TOUR 狂演)2025年5月19日(月)21:00〜岡崎体育Official YouTube Channelにて公開予定https://www.youtube.com/okazakitaiiku