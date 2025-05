産地消を掲げ和歌山市特産の新しょうが使用！すき焼き KAPPO IPPON「新しょうが尽くしコース」

すき焼き KAPPO IPPONは、6月15日『しょうがの日』に合わせて、2025年6月2日〜6月30日の期間、地産地消を掲げ和歌山市特産の新しょうがをすべてのすき焼き料理に使用した新しょうが尽くしコースを発売します。

すき焼き KAPPO IPPON「新しょうが尽くしコース」

また、同店調味料ブランド“tolico”シリーズ「お酒にも合わせてほしいジンジャーシロップ」の販売を再開します。

当該ジンジャーシロップを使用した各種ドリンクは、IPPONでのお食事と一緒に楽しめます。

【販売商品のコンセプト】

1. 地産地消の『新しょうが』尽くしコース 身体が喜ぶ健康と美容効果!

6月15日のしょうがの日(一般社団法人 日本記念日協会登録)を迎えるに合わせて女性シェフ(吉井 麻衣子)が健康・美容に着眼して地元和歌山市特産の新しょうがをふんだんに使用したコースを提供します。

しょうがは、漢方薬としても利用されるほど健康に良く、機能性が高い食材です。

6月は「梅雨冷え」や「エアコン冷え」など、夏の不調に対処するために、体を温める効果を持つ新しょうがが特におすすめの健康野菜です。

さらに血行促進により新陳代謝を高め、ダイエットのサポートも期待できると言われており、身体の中から女子力アップ!

同店シェフが女性ならではの視点で新しょうがの魅力にアプローチし、すき焼き料理だけでなく食後のデザートまで新しょうがを堪能いただけるコースメニューを考案しました。

調理の仕方、他の食材との合わせ方で、味わい・食感・風味が一変するおもしろさを感じていただきながら、おいしく新しょうがの健康成分を摂っていただけます。

2. 市場流通しない規格外品を使用したtolicoジンジャーシロップでフードロス対策

和歌山市は全国でも有数の新しょうがの産地で、柔らかい砂地土壌によって栽培されストレスなく大きく育ったみずみずしい新しょうがが多く収穫されます。

しかし、自然を相手にする農業生産品には、見た目が悪いなどの理由で市場流通に適さない規格外品が一定の割合で発生します。

同社のtolicoジンジャーシロップは、そのような規格外品を活用して製造しています。

生産者が販売に難渋する規格外品を新鮮なまま直接仕入れ、丁寧に加工することにより新しょうがを無駄にせず製品化しオリジナリティある商品として販売しています。

これらの取り組みにより、同社ではフードロス低減、生産者の収益向上につながる持続可能な社会実現に向け協力をしていきます。

【販売概要】

<期間限定販売>●新しょうが尽くしコース 1名様 6,000円(税込)

コース内容:前菜・すき焼き料理5皿・お口替わり2種・平飼い有精卵の卵かけごはん・アイスクリーム

販売期間 :2025年6月2日〜2025年6月30日

※使用する新しょうがは和歌山市河西地区で3代続く田村農園より供給を受けています。

砂地栽培の畑からみずみずしい新しょうがが収穫されます(田村農園 提供)

コース内容詳細

●前菜 季節の前菜3種、旬菜ムース

●すき焼き五品

・カンパチと新しょうがのサラダすき焼き

新しょうがのみずみずしくマイルドな辛さが魚によく合います。

新しょうがの風味をダイレクトに感じられます。

カンパチと新しょうがのサラダすき焼き

・うめどりとトマト、新しょうがのスパイスすき焼き

太めの千切りにカットし他の夏野菜に負けない存在感を出しました。

新しょうがの旨味を愉しめます。

うめどりとトマト、新しょうがのスパイスすき焼き

・緒方鮎と梅そうめん、新しょうがのすき焼き

鮎(和歌山県白浜町産・養殖)の旨味に新しょうがのさわやかな香り、梅の風味が初夏を感じる一品に!

緒方鮎と梅そうめん、新しょうがのすき焼き

・山形豚肩ロースと新しょうが、夏野菜のすき焼き

新しょうがと豚肉を粗めにカットし、噛むほどに肉としょうがの旨味が広がり、夏野菜がその味わいを引き立ててくれます。

山形豚肩ロースと夏野菜のすき焼き

・黒毛和牛の新しょうがとにんにくのすき焼き

新しょうがのスパイシーさとにんにくの旨味が牛肉の脂と絶妙にマッチし、しっかりした味わいながらもさっぱりと楽しめます。

黒毛和牛の新しょうがとにんにくのすき焼き

●新しょうが飯のたまごかけごはん

新しょうがと割り下・昆布で炊いたご飯にさらに追しょうが!!たっぷりな新しょうがと玉子のコラボを愉しんでください。

●バニラアイスとはちみつしょうが

濃厚なはちみつに新しょうがの香りとスパイシーさが加わり一味違うバニラアイスを堪能していただけます。

●食後のお茶 ジンジャーティー

アールグレイに自家製ジンジャーシロップを合わせました。

リラックス効果、抗酸化作用などしょうがと合わせるとダブル効果で体をリフレッシュできます。

<販売再開>●tolicoお酒にも合わせてほしいジンジャーシロップ 200ml

tolicoジンジャーシロップ

販売価格 :1,296円(税込)

販売再開日:2025年6月2日

販売箇所 :インターネット販売(和歌山のええもんYahoo!店にて取扱)・店頭販売

※製造量が限られるため、数量を限定販売します。

新しょうがの収穫が終わる秋頃に本年分の販売を終了します。

【IPPONコンセプト】

日本が世界に誇る食文化をすき焼き一本で具現化

鍋を使わないオープンキッチンの鉄板で職人が調理する

おまかせで様々な種類のすき焼きを一皿ずつ

お客様のペースに合わせて提供するコース これがIPPON流すき焼き

店内

【店舗情報】

店舗名 : すき焼き KAPPO IPPON

所在地 : 〒640-8158 和歌山市十二番丁19ライオンズマンション1階

電話番号: 073-426-2456

営業時間: 17:00〜23:00 オーダーストップ 21:30

定休日 : 日曜日・年末年始

客席数 : カウンター席18席・貴賓室1室

