イオンリテールやいちごなど12社が参画！教育と探求社「コーポレートアクセス」

教育と探求社は、2025年度版 企業探究コース「コーポレートアクセス」のキックオフミーティングを2025年5月21日(水)に開催します。

日程:2025年5月21日(水)

時間:15時から17時半まで

場所:都内

これを皮切りに、企業人の学校訪問が始まり、「コーポレートアクセス」が本格的に始動します。

■業界を代表する12企業が参画する「コーポレートアクセス」がいよいよスタート

生徒が現実社会をテーマに主体的に学ぶ、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」は、2025年3月31日時点で、全国41都道府県で約500校、11万1千人の生徒が参加しています。

その中でも、企業探究コース「コーポレートアクセス」は、生徒たちが実在の企業の一員としてリアルなビジネス課題に挑戦できる探究プログラムとして毎年高い注目を集めています。

2025年度は、多様な業界のリーディングカンパニー12社が参画。

全24コマのプログラムの中で生徒たちは企業から出される課題(ミッション)に取り組みながら、働く意義や経済活動を深く学び、自分たちの手で未来をつくる力を身につけます。

5月21日(水)には、企業の担当者たちが一堂に会するキックオフミーティングを開催。

「コーポレートアクセス」2025年度 参画企業一覧

イオンリテール/いちご/オカムラ/キモノハーツ/鴻池組/サントリーホールディングス/大和ハウス工業/テクマトリックス/日清製粉グループ/パナソニック エナジー/富士製薬工業/レゾナック・ホールディングス

