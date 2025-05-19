ピスタチオ風味の贅沢フレーバーにサクサク揚げ麺がアクセント！ゴディバ「ドバイチョコレート ショコリキサー」
ゴディバが、ドバイチョコレートにインスパイアされたショコリキサーを、数量・期間限定で発売。
なめらかなチョコの甘さとピスタチオの風味による、贅沢な味わいのショコリキサーが楽しめます☆
ゴディバ「ドバイチョコレート ショコリキサー」
発売日：2025年6月20日（金）予定
価格・内容量：レギュラーサイズ 810円(税込)・270ml／ラージサイズ 920円(税込)・350ml
販売店舗：全国の一部ショコリキサー取扱店
原材料製造国：チョコレートはベルギー、その他原材料は日本
ゴディバのチョコレートドリンク「ショコリキサー」に、新フレーバー「ドバイチョコレート ショコリキサー」が、数量・期間限定で登場。
ドバイチョコレートにインスパイアされた新フレーバー「ドバイチョコレート ショコリキサー」
なめらかなチョコレートの甘さと、ピスタチオの風味が織りなす、贅沢な味わいです。
サクサクの揚げ麺が食感のアクセントとなり、ひと口飲むごとに甘さと食感が調和。
さらに、チョコホイップの上には、ローストしたピスタチオがトッピングされています☆
チョコレートとピスタチオの絶妙なコンビネーションで、贅沢なひとときが楽しめるショコリキサーです！
チョコレートの甘さとピスタチオの風味が織りなす、贅沢な新フレーバーのショコリキサー。
ゴディバの「ドバイチョコレート ショコリキサー」は、2025年6月20日より全国の一部ショコリキサー取扱店にて発売予定です！
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