ゴディバが、ドバイチョコレートにインスパイアされたショコリキサーを、数量・期間限定で発売。

なめらかなチョコの甘さとピスタチオの風味による、贅沢な味わいのショコリキサーが楽しめます☆

ゴディバ「ドバイチョコレート ショコリキサー」

発売日:2025年6月20日(金)予定

価格・内容量:レギュラーサイズ 810円(税込)・270ml/ラージサイズ 920円(税込)・350ml

販売店舗:全国の一部ショコリキサー取扱店

原材料製造国:チョコレートはベルギー、その他原材料は日本

ゴディバのチョコレートドリンク「ショコリキサー」に、新フレーバー「ドバイチョコレート ショコリキサー」が、数量・期間限定で登場。

ドバイチョコレートにインスパイアされた新フレーバー「ドバイチョコレート ショコリキサー」

なめらかなチョコレートの甘さと、ピスタチオの風味が織りなす、贅沢な味わいです。

サクサクの揚げ麺が食感のアクセントとなり、ひと口飲むごとに甘さと食感が調和。

さらに、チョコホイップの上には、ローストしたピスタチオがトッピングされています☆

チョコレートとピスタチオの絶妙なコンビネーションで、贅沢なひとときが楽しめるショコリキサーです!

チョコレートの甘さとピスタチオの風味が織りなす、贅沢な新フレーバーのショコリキサー。

ゴディバの「ドバイチョコレート ショコリキサー」は、2025年6月20日より全国の一部ショコリキサー取扱店にて発売予定です!

