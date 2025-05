NCT 127 4TH TOUR 「NEO CITY:JAPAN - THE MOMENTUM」

2025年1月に韓国・ソウル公演からスタートした自身4度目のワールドツアー「NCT 127 4TH TOUR 'NEO CITY - THE MOMENTUM'」が大きな反響を巻き起こしているNCT 127。

北米6都市を沸かせた熱狂をそのままに、日本でも大阪・福岡・愛知を巡ってきたツアーのフィナーレを飾る東京ドームの2DAYS公演(5月21日(水)・22日(木)開催)がいよいよ間近に迫ってきた。その模様が5月22日(木)17時よりテレ朝チャンネル1にて独占生中継される。

■ファンの間でも話題となっている「THE MOMENTUM」の"神セトリ"――東京ドーム公演も期待大!

2019年に開催された初の単独ツアー「The Origin」に始まり、「THE LINK」(2022年)、「THE UNITY」(2023〜24年)と、これまで大規模なワールドツアーを成功させてきたNCT 127。それを経て辿り着いた今回の「THE MOMENTUM」は、JOHNNY(ジャニー)、YUTA(ユウタ)、DOYOUNG(ドヨン)、JUNGWOO(ジョンウ)、MARK(マーク)、HAECHAN(ヘチャン)という初の6人体制で敢行。世界各地で凄まじい盛り上がりを見せ、3月の米国ニューアーク公演では"単独コンサート100回目"を祝うケーキイベントも。彼らのワールドツアーブランド「NEO CITY」の信頼度と注目度は、ますます高まるばかりだ。

幕開けとなった韓国・ソウル公演以降、昨年7月に発表された6枚目のアルバム「WALK」の収録曲もふんだんに盛り込まれた本ツアーの構成は"神セトリ"として反響を呼んでいる。"誰かが誰かの穴を埋めるのではなく、6人だからできるステージ"を追求したメンバーの姿には心揺さぶられること必至。来たる東京公演も、ドーム会場ならではの圧倒的スケールのパフォーマンスと興奮が予想される。

■NCTメンバーたちのソロプロジェクトも加速!グループの"現在地"を目撃するファイナル公演

TEN(WayV)による初の全国ソロライブツアー「2025 TEN JAPAN TOUR 1001 'TIME WARP'」(5月1日〜31日開催)をはじめ、MARK(NCT 127/NCT DREAM)による初のショーケースツアー「MARK The 1st Album 'The Firstfruit' SHOWCASE LIVE in JAPAN」(5月15日〜19日開催)や、5月14日に初のシングル「TWISTED PARADISE」をリリースしたYUTA(NCT 127)による初のトークショーツアー「YUTA TALK SHOW 2025」も5月17日にスタート。さらに7月・8月にはDOYOUNG(NCT 127)の2度目となる日本公演「2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in JAPAN」が開催されるなど、NCTメンバーたちの勢いは日本中に"拡大中"。こうした精力的なソロ活動と並行して行われる、グループの"現在地"を確認する上で絶対に外せない日本ツアーファイナル公演――いよいよ、その熱狂が幕を開ける。

文=川倉由起子

放送情報【スカパー!】

<独占生中継>NCT 127 4TH TOUR ‘NEO CITY : JAPAN - THE MOMENTUM’

放送日時:2025年5月22日(木)17:00〜

チャンネル:テレ朝チャンネル1

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ