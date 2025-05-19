一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4】 9月13日より順次発売予定 価格：1個850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」を9月13日より順次発売する。価格は1個850円。

　本一番くじはアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のキャラクターたちをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第4弾。ラインナップには浴衣姿の後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代がフィギュアになって登場。

　その他にもアクリルボード、アクリルスタンド、ロングタオル、クリアファイル＆ステッカーセット、アクリルチャームなどがラインアップ。

　また、ラストワン賞では「後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.」が登場する。

A賞 後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm

B賞 伊地知虹夏 フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm

C賞 山田リョウ フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm

D賞 喜多郁代 フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス