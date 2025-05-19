「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」を9月13日に発売。「結束バンド」メンバーが浴衣姿でフィギュア化
【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4】 9月13日より順次発売予定 価格：1個850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」を9月13日より順次発売する。価格は1個850円。
本一番くじはアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のキャラクターたちをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第4弾。ラインナップには浴衣姿の後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代がフィギュアになって登場。
その他にもアクリルボード、アクリルスタンド、ロングタオル、クリアファイル＆ステッカーセット、アクリルチャームなどがラインアップ。
また、ラストワン賞では「後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.」が登場する。
A賞 後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm
B賞 伊地知虹夏 フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm
C賞 山田リョウ フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm
D賞 喜多郁代 フィギュア 1/7 Gracemaster サイズ：約22cm
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 19, 2025
フィギュア画像
ラインナップ名称公開🎸🎹
＼#一番くじ
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4
2025年9月13日(土)発売予定
新ブランド「Gracemaster」より
浴衣姿のメンバー4人が
1/7 スケールフィギュアで登場✨
➡️詳細はこちらhttps://t.co/cXU5PiqyxT#ぼっち・ざ・ろっく #結束バンド pic.twitter.com/Oeps1Kvhk8
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス