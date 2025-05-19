¡Ö¤¤¤Ä¤«¤­¤Ã¤È¤Î»þ¤Î°Ù¤Ë...¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿ÂçÂô¼ùÀ¸(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àosawa_mikio¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡Ä

¡¡¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸÷GENJI¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥¸¥à¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¡Á¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¥µ¥¤¥³¡¼!!¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÂô¼ùÀ¸(56)¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤­¤Ã¤È¡Á¤Î»þ¤Î°Ù¤ËÂÎÎÏ¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤±¤Æ¤«¤ª¤«¤Ê¤­¤ã¤À¤ï¤Ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¼«¿È¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤¤¤Ä¤«¤­¤Ã¤È¤Î»þ¤Î°Ù¤Ë...¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿ÂçÂô¼ùÀ¸(ÂçÂô¼ùÀ¸¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àosawa_mikio¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÆ·ëÀ®³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤­¤Ã¤È¡Á¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ã¤«¤­¤Ã¤È¡ªÌ´³ð¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤½¤Î»þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¸÷GENJI¡×¤Ï7¿ÍÁÈ¤ÎÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ1987Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·95Ç¯¤Ë²ò»¶¡£¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£