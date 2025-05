NBAの珍プレー大賞「シャクティン・ア・フール」が発表…レブロンがMVPを初受賞

レブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)に遂に、“笑いの王冠”が授与された。

シャキール・オニール(元ロサンゼルス・レイカーズほか)が主催するNBAの珍プレー大賞「シャクティン・ア・フール」で、レブロンが2024-2025シーズン栄えある(?)MVPに選出された。これまでチャンピオンリングから個人賞まで、数あるタイトルをほしいままにしてきたキングが、40歳にしてようやくコート上のユーモアでも評価されることとなった。

「シャクティン・ア・フール」とは、2011年にTNTの番組『Inside the NBA』内でスタートしたコメディコーナー。視聴者の投稿クリップとファン投票により“今週の珍プレー”が選出され、シーズン終了後には最多出演や投票数を基準にMVPを決定している。もちろん、賞金や盾の贈呈はないが、失敗を笑いに昇華するいかにもアメリカらしい文化であり、スター選手もロールプレーヤーも平等にイジられる、ある意味もっとも“民主的”なアワードと言える。

しかし、キングにもようやく受賞の機会が巡ってきた。百戦錬磨の王は、振りかぶったフリースローでエアボール、らしくないゴール下のイージーショットミス、アウトオブバウンズからのスローインをバックボードに当てるなど、豪快なミスの数々がネット民の餌食となってしまった。

ホストのシャックは、レブロンのMVP発表直後、以下のコメントを残し、その後のスタジオではレブロンの珍プレー集がリピートされた。

SNSも、レブロンの受賞にともない大盛り上がりとなった。「レイカーズに来てから毎年、これを獲るべきだった」、「GOATの議論に新たな栄誉が加わった」など、多くのユーモアが飛び交い、偉大さに敬意を払いながらも、レブロンのキャリアに新たな彩りを与えたと前向きに捉えている。

この珍プレー賞は設立後、シャクティンの常連である珍プレー王ことジャベール・マギー(元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか)の連覇で幕を開けた。余談だが、シャックとマギーの両者はシャクティンを理由にSNSで応酬を繰り広げ、最終的にはシャックが3度のNBAチャンピオンの揚げ足を取りすぎた余り、マギーの母親まで登場して騒動が鎮火する事態にまで発展している。

歴代最多受賞者は、3度の受賞歴を誇るラッセル・ウェストブルック(デンバーナゲッツ)だ。初タイトルとなる2016-2017シーズン、フロントコートへボールを運ぶ際にドリブルをせずに5歩も前に進んだシーンは、シャクティンの名シーンのひとつとして今なお語り継がれている。

また、今年の珍プレー大賞には、クリス・ポール(サンアントニオ・スパーズ)とビクター・ウェンバンヤマ(サンアントニオ・スパーズ)による、NBAオールスターウィークエンドのスキルチャレンジで起きた珍事が選出された。両者は成功が加点されないというルールの抜け穴を突き、ボールを雑に放り投げ、スピードを重要。ドノバン・ミッチェル(クリーブランド・キャバリアーズ)がブーイングを煽るシーンも切り抜かれたが、シーズンで最も笑いを誘った瞬間だったことに異論はない。

