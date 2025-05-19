大人も楽しめるヴィンテージデザイン！niko and ...「きかんしゃトーマス」80周年記念コラボアイテム

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niko and …は、きかんしゃトーマス原作出版80周年を記念したコラボレーションアイテムを、2025年5月14日（水）より全国の店舗および公式WEBストアにて販売中。

本コラボでは、原作絵本「The Railway Series（汽車のえほんシリーズ）」からインスピレーションを得た、切手風のスタンプデザイン、説明書風デザイン、ヴィンテージのマップ風デザインの3種をオリジナルデザインでアイテムに落とし込んでいます。

大人も楽しめるヴィンテージ風デザインで、メンズアパレルや生活雑貨を展開します。

 

niko and …「きかんしゃトーマス」80周年記念コラボアイテム

発売日：2025年5月14日（水）10:00〜順次

取扱店舗：niko and …全店舗、海外店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※店舗によって発売日が異なる場合があります。

発売ページ：https://www.dotst.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002005287

プリントTEE（5,500円 税込）

サイズ：M/L

カラー：オフホワイト、ブラック、カーキ

ジャガードトートバッグ（3,520円 税込）

ジャカード織りの風合い豊かな生地感が魅力のトートバッグ2種。

ビニール傘（1,540円 税込）

ヴィンテージデザインのビニール傘2種。

コラボ刺繍キャップ（3,960円 税込）

カラー別にそれぞれキャラクターネームの刺繍が入ったキャップ3種。

 

大人も楽しめるヴィンテージデザイン！

niko and …「きかんしゃトーマス」80周年記念コラボアイテムの紹介でした。

 

FAQ

Q. 発売日はいつですか？A. 2025年5月14日（水）10:00より順次発売開始です。Q. どこで購入できますか？A. niko and …全店舗、海外店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで購入可能です。Q. 商品の詳細はどこで確認できますか？A. 発売ページ（https://www.dotst.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002005287）で確認できます。

 

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