大人も楽しめるヴィンテージデザイン！niko and ...「きかんしゃトーマス」80周年記念コラボアイテム
niko and …は、きかんしゃトーマス原作出版80周年を記念したコラボレーションアイテムを、2025年5月14日（水）より全国の店舗および公式WEBストアにて販売中。
本コラボでは、原作絵本「The Railway Series（汽車のえほんシリーズ）」からインスピレーションを得た、切手風のスタンプデザイン、説明書風デザイン、ヴィンテージのマップ風デザインの3種をオリジナルデザインでアイテムに落とし込んでいます。
大人も楽しめるヴィンテージ風デザインで、メンズアパレルや生活雑貨を展開します。
niko and …「きかんしゃトーマス」80周年記念コラボアイテム
発売日：2025年5月14日（水）10:00〜順次
取扱店舗：niko and …全店舗、海外店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion
※店舗によって発売日が異なる場合があります。
発売ページ：https://www.dotst.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002005287
プリントTEE（5,500円 税込）
サイズ：M/L
カラー：オフホワイト、ブラック、カーキ
ジャガードトートバッグ（3,520円 税込）
ジャカード織りの風合い豊かな生地感が魅力のトートバッグ2種。
ビニール傘（1,540円 税込）
ヴィンテージデザインのビニール傘2種。
コラボ刺繍キャップ（3,960円 税込）
カラー別にそれぞれキャラクターネームの刺繍が入ったキャップ3種。
大人も楽しめるヴィンテージデザイン！
niko and …「きかんしゃトーマス」80周年記念コラボアイテムの紹介でした。
FAQQ. 発売日はいつですか？A. 2025年5月14日（水）10:00より順次発売開始です。Q. どこで購入できますか？A. niko and …全店舗、海外店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで購入可能です。Q. 商品の詳細はどこで確認できますか？A. 発売ページ（https://www.dotst.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002005287）で確認できます。
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