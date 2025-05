デベロップは、群馬県富岡市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 富岡七日市」を2025年6月14日(土)に開業します。

同市内では2店舗目の出店であり、全国では119店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては108店舗目の開業となります。

株式会社デベロップ『HOTEL R9 The Yard 富岡七日市』

所在地:群馬県富岡市七日市832-1

開業日:2025年6月14日(土)

予約受付開始日:2025年6月6日(金)15:00

アクセス:

車:上信越自動車道「富岡IC」より約6分電車:上信電鉄上信線「西富岡駅」より徒歩約8分、「上州富岡駅」よりタクシーで約5分

駐車場:普通車/軽自動車38台(無料)

敷地面積:2,625m²(794坪)

客室数:38室(ダブルルーム33室、ツインルーム5室)

客室情報

ダブルルーム:定員2名、広さ13m²、料金1名6,200円〜/泊、2名8,700円〜/泊ツインルーム:定員2名、広さ13m²、料金1名6,200円〜/泊、2名9,700円〜/泊

各客室には、良質なベッド、ユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などを完備し、快適な滞在を提供します。

周辺環境と利便性

ホテルは国道254号沿いに位置し、車で10分圏内には「富岡工業団地」など複数の工業団地があります。

近隣にはコンビニエンスストアや大型スーパーマーケット、飲食店があり、長期滞在にも適しています。

また、世界遺産「富岡製糸場」へは車で約5分、「群馬サファリパーク」や「こんにゃくパーク」へも車で約10分と、観光の拠点としても便利です。

フェーズフリーホテルとしての役割

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、平時はビジネスホテルとして、災害時には避難所等として活用可能なフェーズフリーホテルです。

富岡市とは2023年8月3日に災害協定を締結しており、有事の際には迅速に対応できる体制を整えています。

「HOTEL R9 The Yard 富岡七日市」は、ビジネス利用や観光の拠点としてだけでなく、災害時の安心拠点としても期待される施設です。

2025年6月14日(土)開業、同年6月6日(金)15:00より予約受付を開始します。

FAQ

Q. 予約はいつから可能ですか?A. 2025年6月6日(金)15:00より予約受付を開始します。Q. 駐車場はありますか?A. 普通車/軽自動車38台分の無料駐車場を完備しています。Q. 客室の設備はどのようになっていますか?A. 各客室には、ベッド、ユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などを完備しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 群馬県富岡市に新たな宿泊拠点!「HOTEL R9 The Yard 富岡七日市」2025年6月14日開業 appeared first on Dtimes.