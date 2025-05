香り華やか、クラウンメロンの上品な味わい！ブルボン『クラウンメロンフェア』

ブルボンは、静岡県産クラウンメロンを使用した新商品「ブランチュールクラウンメロン」など4品を、2025年5月20日(火)より期間限定で全国発売します。

上品な香りと甘みを持つクラウンメロンの味わいを、さまざまなスイーツで楽しめます☆

ブルボン『クラウンメロンフェア』

発売日:2025年5月20日(火)

販売地域:全国(※「ブランチュールクラウンメロン」は北海道地域を除く)

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店、売店など(一部コンビニエンスストアでも取り扱いあり)

ブランチュールクラウンメロン

内容量:16個価格:オープンプライス賞味期限:10カ月

ラングドシャクッキーで、上品な香りと甘みのあるクラウンメロンクリームをサンドしました。さっくりとしたクッキーの食感とクラウンメロンの気品あふれる味わいを楽しめます。

エリーゼクラウンメロン

内容量:32本(2本×16袋)価格:オープンプライス賞味期限:12カ月

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包みました。

上品な香りと甘みをサクサクとしたウエハースとともに楽しめます。

ロアンヌクラウンメロン

内容量:16枚(2枚×8袋)価格:オープンプライス賞味期限:12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットで、上品な甘さと香りのクラウンメロンクリームをサンド。

ゴーフレットのくちどけと、クラウンメロンクリームの上品な味わいを楽しめます。

アルフォートミニチョコレートクラウンメロン

内容量:12個価格:オープンプライス賞味期限:10カ月

クラウンメロンのパウダーを練りこんだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせ。

クラウンメロンの気品あふれる味わいを楽しめます☆

ブルボンのクラウンメロンフェアでは、静岡県産クラウンメロンを使用した4種のスイーツを期間限定で楽しめます。

それぞれの食感と風味の違いを味わいながら、贅沢なひとときをお過ごしくださいね!

FAQ

Q. 商品はどこで購入できますか?A. 全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売されます。一部コンビニエンスストアでも取り扱いがあります。Q. 商品の価格はいくらですか?A. 価格はオープンプライスとなっております。販売店でご確認ください。Q. 賞味期限はどれくらいですか?A. 商品によって異なりますが、10カ月から12カ月となっております。

