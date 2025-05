平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんからなる男性グループ「Number_i」が、5月19日に2ndシングル『GOD_i』をリリースしました。『GOD_i』は1月27日にすでに配信されている作品で、今回はCDとして発売されます。カップリング曲も併せて収録され、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態が用意されました。このCDリリースに合わせ、5月12日には特別企画「Number_i 2nd Single『GOD_i』リリース記念★TOKYO FMカップリング曲解禁スペシャル」(TOKYO FM)が実施。TOKYO FMの番組『Blue Ocean』『ディア・フレンズ』『THE TRAD』『SCHOOL OF LOCK!』に出演して大きな話題を集めました。

デビューから現在まで、快進撃を続けているNumber_i

『GOD_i』は日本だけでなく海外でも通用する名曲に

世界を見据えるNumber_iの今後に注目!

そのほか、平野さんが出演する「液体ムヒ」「ムヒアルファEX」の新テレビCMが放映され始めるなど、なにかとNumber_iの活躍が目立っています。そこでこの記事では、Number_iの活動を振り返り、改めてグループの魅力を検証していきます。まず、グループのプロフィールを簡単に紹介します。Number_iは2023年10月に結成されたグループで、2024年の元日に『GOAT』を配信してデビュー。3人が「King & Prince」の元メンバーだったことでデビュー時から大きな注目を集めました。「オリコン年間ランキング2024」では、アルバム『No.O -ring-』が「作品別売上数部門」でデジタルアルバムランキング1位を獲得し、3位と5位にも自身のアルバムがランクインする快挙を達成。そのほか、海外の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」への参加や、2024年末に放送された『NHK紅白歌合戦』(NHK総合)への出場など、デビュー1年目とは思えないような活躍を見せました。2025年は前述した『GOD_i』の配信からスタートし、これがストリーミングサービスで大ヒット。YouTubeで配信された公式ミュージックビデオは、5月中旬で3200万回以上の再生数を記録するほどの勢いを見せています。また、所属事務所のイベント「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」にも参加。デビューから現在までフルスロットルで走り続け、Number_iはファンを拡大することに成功しています。そして、番組出演などを経て『GOD_i』のCDリリースにつながっていきます。すでに配信されている『GOD_i』ですが、作品の魅力に改めて迫ってみましょう。これまでグループの核となる楽曲はメンバーがプロデュースしていて、平野さんは『BON』、神宮寺さんは『INZM』を担当。そして、『GOD_i』は岸さんのプロデュース曲となります。作詞にはPecoriさん、作曲とアレンジにはMONJOEさんとSHUNさんがメンバーと共に参加。これまでグループの作品で比較的激しいトラックを制作してきた布陣ですが、『GOD_i』は切ないメロディーが特徴的な楽曲となります。楽曲ではコーラスやオルガンの音色を聞くことができ、世界的アーティストのカニエ・ウェストを思わせるようなアレンジも。グループとして新境地を切り開く作品となっています。神宮寺さんの美しい歌声からスタートし、徐々にNumber_iらしいダンスミュージックに突入。メンバーが鋭いラップを披露しながら転調を繰り返し、あっという間に楽曲が終了します。歌詞は、一貫してNumber_iが描いている、前を向いて歩くための指標になるようなストーリー。公式ミュージックビデオでは細かいギミックも見受けられ、楽曲・映像・パフォーマンスが芸術性の高い仕上がりになっています。Number_iは、デビューから現在まで新たな魅力を次々と披露してきました。『GOD_i』でもこれまで見たことがない3人を見ることができ、さらなる進化を続けていることが分かります。そして何より、実験的な楽曲のクオリティーを考えると、3人の目標は世界に向いていることを改めて示している印象です。それくらいに『GOD_i』はJ-POPシーンでは異色の名曲で、海外でも通用する作品になっているといえます。4月にリリースされたグローバルアーティストのJackson WangさんとNumber_iのコラボ『GBAD (Number_i Remix)』もありますし、世界がぐっと近くなったような雰囲気です。そんなNumber_iですが、5月31日、6月1日には88risingが主催する音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025」への出演を発表。さらに、2025年秋以降にライブツアー「Number_i LIVE TOUR 2025」を開催することも決定しました。今回で、各メンバーのプロデュース楽曲も勢ぞろいしたことで、新たな試みとなる新曲の発表も期待されます。動向がますます注目されるグループとなったNumber_i。次はどんな発表でわれわれを驚かせてくれるのか楽しみです。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。