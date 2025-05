SMエンタテインメント所属のボーイズグループRIIZEが、本日5月19日(月)にThe 1st Album『ODYSSEY』(オデッセイ)をリリースする。本作は、RIIZEの音楽的アイデンティティを明確に打ち出すアルバムであり、グループ独自のジャンルである“エモーショナル・ポップ”を軸にした全10曲を収録。5月19日(月)18時より、各種音楽配信サイトで公開される。

■The 1st Album『ODYSSEY』



■デジタル配信

5月19日(月)18:00 配信スタート

https://riize.lnk.to/ODYSSEY0519



■CD日本限定盤

2025年7月2日(水)発売

予約リンク:https://riize.lnk.to/ODYSSEY_Shop

▼収録内容(全10曲)

01. Odyssey

02. Bag Bad Back

03. 잉걸 (Ember to Solar)

04. Fly Up

05. Show Me Love

06. Passage

07. Midnight Mirage

08. 모든 하루의 끝 (The End of the Day)

09. Inside My Love

10. Another Life



リリース形態(全5形態23種 予定)

※「SMini Ver.」はUNIVERSAL MUSIC STOREとWeverse Shopのみの取り扱い



【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PACKAGE Ver.)】2種

3,700円(税込) 3,364円+税

・パッケージボックス

・フォトブック

・CD-R

・プリント写真の無線綴じブック

・折り付きポスター:1種

・フォトカード:全6セットのうちランダム1セット(各メンバー2種/1セット)

・フォトカード封筒:1種

・初回限定ユニットフォトカード:全15種のうちランダム1種



【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PHOTOBOOK Ver.)】7種

3,000円(税込) 2,727円+税

・カバー

・フォトブック

・CD-R

・CD-Rの封筒

・リーフレット:1種

・デコレーションパック:1種

・シールステッカー:全9種のうちランダム1種

・証明写真:全6種のうちランダム1種

・フォトカード:全7種のうちランダム1種



【The 1st Album 'ODYSSEY' (SMini Ver.)】6種

3,300円(税込) 3,000円+税

・カバー

・ボールチェーン付きキーホルダー:1種

・Music NFC CD

・フォトカード:全6種のうちランダム1種



【The 1st Album 'ODYSSEY' (Jewel Case Ver.) (Japan Exclusive)】2種

3,000円(税込) 2,727円+税

・カバー(EARTH Ver. / OCEAN Ver.)

・フォトブック

・CD-R

・歌詞紙:1種

・フォトカード:全6種のうちランダム1種



●日本限定特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE、Weverse Shop、HMV、タワーレコード、ec board RIIZE STOREにてThe 1st Album 『ODYSSEY』1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。

※セット商品をご購入の場合は点数分に応じてシリアルナンバーを差し上げます。(2形態セット購入で2つ、6形態セット購入で6つ)

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。

※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。



●店舗別CD購入特典と予約販売サイト

・UNIVERSAL MUSIC STORE:メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)

https://umusic.jp/Xvf11Qgd

・Weverse Shop:メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)

https://go.weverse.io/qt3S/5ed81jb4

・HMV (@Loppi・EC含む):メンバー別フォトカード 1枚(全6種のうちランダム1種)

https://www.hmv.co.jp/news/article/250418138/

・タワーレコード (タワーオンライン含む):メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)

https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/02/1001

・ec board RIIZE STORE:ポストカード(集合1種のみ)

https://official-goods-store.jp/riize/

※メンバー別フォトカードは各店舗で絵柄が異なります。



■<2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN>

7月12日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open17:00 / start18:00

7月13日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open15:00 / start16:00

7月23日(水) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

open16:30 / start18:00

7月24日(木) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

open16:30 / start18:00

7月30日(水) 広島・広島グリーンアリーナ

open17:00 / start18:00

7月31日(木) 広島・広島グリーンアリーナ

open17:00 / start18:00

8月23日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

open17:30 / start18:30

8月24日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

open15:00 / start16:00

9月13日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館

open16:00 / start17:00

9月14日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館

open15:00 / start16:00

9月15日(月/祝) 東京・国立代々木競技場第一体育館

open15:00 / start16:00

■<SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO>

8月09日(土) start17:00 東京ドーム

8月10日(日) start15:00 東京ドーム

▼出演アーティスト ※予定

KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25

※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります

▼チケット

一般チケット:全席指定 16,800円 (税込)

※決済事務手数料:1,000円 (税込) /枚

※来場者限定ペンライト付/3歳以上有料

※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで

関連リンク

◆RIIZE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆RIIZE オフィシャルTikTok

◆『ODYSSEY』専用Instagram

◆『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』Weverseページ

◆RIIZE オフィシャルサイト

◆RIIZE オフィシャルX

◆RIIZE オフィシャルInstagram

◆RIIZE レーベルサイト

◆SM ENTERTAINMENT オフィシャルサイト

◆SMTOWN オフィシャルサイト

また、青春ミュージカルのような完成度の高いパフォーマンスが印象的なタイトル曲「Fly Up(フライ アップ)」のミュージックビデオが5月19日(月)18:00よりプレミア公開される。その他の楽曲映像はYouTubeのRIIZE公式チャンネルで順次公開予定だ。「Fly Up」は、1950年代のロックンロールを彷彿とさせるダンスナンバーで、エネルギッシュなリズムと壮大なクワイアが調和する一曲。音楽とダンスを通じて、メンバーたちが偏見や境界を超えて世界中の人々とつながり、共に楽しもうとする姿が描かれている。アルバム全体には、メンバーたちのリアルな感情が込められており、新たな章の始まりを告げるオープニングトラック「Odyssey(オデッセイ)」、グループとしてのビジョンを体現するヒップホップトラック「Bag Bad Back(バッグ・バッド・バック)」、困難を乗り越え目標に向かって飛翔する姿を表現した力強いダンス曲「Ember to Solar(잉걸)」、シンガロングが印象的な応援ソング「Show Me Love(ショー・ミー・ラブ)」など、多様な楽曲が収録されている。さらに、音楽プロデューサー・ユンサンが手がけたインストゥルメンタル「Passage(パッセージ)」がアルバムの感情的転換点となり、幻想的な雰囲気の「Midnight Mirage(ミッドナイト・ミラージュ)」、叙情的なバラード「The End of the Day(모든 하루의 끝)」、レトロなポップバラード「Inside My Love(インサイド・マイ・ラブ)」、そしてRIIZEの志と決意が込められたクロージングトラック「Another Life(アナザー・ライフ)」まで、物語性あふれる楽曲で構成されている。なお、本日19日17時からはソウル・ブルースクエア SOLトラベルホールで開催されるショーケースにて、タイトル曲「Fly Up」と「Bag Bad Back」のパフォーマンスを初公開。YouTubeおよびTikTokのRIIZE公式チャンネルにて生配信も実施される予定となっている。