TUBEが19日、デビュー40周年を記念したコラボレーションアルバムを7月にリリースすることを発表した。長年にわたり“夏”を象徴する存在として音楽シーンを彩ってきたTUBEが、豪華アーティストとの共演で節目の年を祝う。すでにリリースされているGACKTとの「サヨナラのかわりに」、DA PUMPとの「真夏のじゅもん」に加えて、新たに6曲のコラボレーションが進行中だといい、その第1弾として聖飢魔II、広瀬香美、LITTLE (KICK THE CAN CREW)&梅田サイファー、という3組の楽曲の概要が明らかにされた。

聖飢魔IIと共作した「No Shark No Surf - 夏地獄 -」は、ヘヴィメタルとTUBEのサマーサウンドが融合したインパクトのある楽曲。デーモン閣下(聖飢魔II)と前田亘輝が作詞、ルーク篁(聖飢魔II)が作曲を手がけた。広瀬香美との「ロマンス・イン・ザ・サン」は、“夏と冬”という異なるフィールドを代表する2組が織りなす、ドラマティックなデュエットソング。作詞・作曲は広瀬が担当した。さらに、LITTLE(KICK THE CAN CREW)と梅田サイファーを迎えた「AHH SUMMER DAY」は、TUBEにとって初のヒップホップマナーな楽曲。Cosaqu(梅田サイファー)が編曲を手がけ、異色のコラボレーションで新境地を切り拓いている。アルバムには全8曲を収録予定で、6月には第2弾参加アーティストの発表や、収録曲の先行配信も予定されている。デビュー以来、「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」など数々の夏ソングで愛されてきたTUBE。40周年の節目に贈る同作は、ジャンルを超えたコラボレーションによって、さらに多彩な“夏”を描き出す1枚となりそうだ。■リリース情報TUBE 40周年記念コラボアルバム『タイトル未定』2025年7月発売予定収録予定楽曲・TUBE×GACKT「サヨナラのかわりに」・TUBE×DA PUMP「真夏のじゅもん」・TUBE×聖飢魔II「No Shark No Surf - 夏地獄 -」・TUBE×広瀬香美「ロマンス・イン・ザ・サン」・TUBE×梅田サイファー×LITTLE「AHH SUMMER DAY」※ほか全8曲収録予定。