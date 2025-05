CARAT必携！SEVENTEENコンサート映画『RIGHT HERE』、第2弾入場者特典は「フィルム風しおり」

5月16日より全国公開中のSEVENTEENのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』。

その入場者特典・第2弾の詳細が明らかになった。

2015年5月にデビューし、今年で10周年を迎える大人気13人組グループSEVENTEEN。昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞する快挙を成し遂げるなど、K-POP界を代表する存在として活躍を続けている。

そんな彼らの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR」は、北米、日本、アジアの主要都市14都市で30回にわたって開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARATが集結した。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

映画には、このワールドツアーの幕開けとなった韓国・高陽(コヤン)公演の模様を収録。大スクリーンに蘇るエネルギッシュなステージには、同ツアー限定バージョンの『Fear』や、『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』などの貴重なライブパフォーマンスが含まれている。

そんな映画「SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR IN CINEMAS」の4週連続入場者特典、第2弾となる「フィルム風しおり(全3種ランダム)」のビジュアルが解禁された。

日本限定のパフォーマンスカットを使用し、各ユニットごとのメンバーを集めた全3種類のしおりは、各メンバー、本特典でしか手に入らない、CARAT必携レアグッズとなっている。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

この「フィルム風しおり(全3種ランダム)」は5月23〜5月29日まで、全国上映劇場にて配布となる。

さらに、「SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR IN CINEMAS」は全国の上映劇場で「発声OK!応援上映」も実施中だ。さまざまな形式で楽しめる本作に、ますます注目が集まっている。