【ブルーアーカイブ -Blue Archive- ちびぐるみ~セミナー~】 11月 登場予定

BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ちびぐるみ~セミナー~」を11月に展開する。

本景品は「ブルーアーカイブ」に登場するセミナーの調月リオ、早瀬ユウカ、生塩ノア、黒崎コユキをちびぐるみで表現したもの。約11cmの手のひらサイズで各キャラクターの特徴を再現しつつ、愛くるしい表情などが表現されている。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.