ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¡8·îÊÄ´Û¤Î¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8·î18Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÄ¾±Ä·à¾ì¤Î¡Ö¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¡×¤ò8·î18Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£µþÅÔÍ£°ì¤Î¤ª¾Ð¤¤¾ïÀß·à¾ì¤È¤·¤Æ2011Ç¯7·î¤Ë²ñ´Û¤·¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¡×¤Î¸ø¼°X¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦µÀ±à²Ö·î¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤µ¤è¤¦¤Ê¤éµÀ±à²Ö·î¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡ÊÄ´Û¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¼ä¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÏµÀ±à²Ö·î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤è¤·¤â¤È¤Î·à¾ì¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ÄÇ°¡×¡Ö¤¢¤ÎÉ÷¾ð¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£