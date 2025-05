香り 華やぐゲイシャブレンド】 5月30日 発売予定 価格:960円

ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップにおいて、夏限定のリキッドアイスコーヒー「香り華やぐゲイシャブレンド」を5月30日に発売する。

「香り華やぐゲイシャブレンド」は世界の品評会で高く評価されることの多い、ゲイシャ種を51%使用。2つの産地で収穫されたゲイシャ種をブレンドに使用することで、華やかさを残しつつより果実味を感じられる味わいに仕上げられている。

また、「香り華やぐゲイシャブレンド」や、新商品「カフェオレベース スマトラマンデリン」など、お中元や贈り物におすすめの夏ギフトも6月1日より受注を開始する。

価格;960円

容量:1,000ml

カフェオレベース スマトラマンデリン(BA-140)

価格:5,300円(税込/送料込み)

内容量:300ml×2本

注文承り期間:6月1日~8月31日

早割期間:6月1日~6月30日

通常税込価格より本体価格が10%OFFになります。

取扱商品:リキッド・スイーツ・ドリップカフェ・レギュラーコーヒー・インスタントスティック

