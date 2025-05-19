5月20日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<1847> イチケン [東Ｓ]
　　　<2673> 夢みつけ隊 [東Ｓ]
　　　<3753> フライト [東Ｓ]
　　　<4720> 城南進研 [東Ｓ]
　　　<6343> フリージア [東Ｓ]
　　　<6416> 桂川電機 [東Ｓ]
　　　<7111> ＩＮＥＳＴ [東Ｓ]

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<1443> 技研ＨＤ [東Ｓ]
　　　<8421> 信金中央 [東]
　　★<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ]
　　★<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<2340> 極楽湯ＨＤ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<3681> ブイキューブ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<3858> ユビＡＩ [東Ｓ] 　　(前回16:00)
　　　<3936> ＧＷ [東Ｇ] 　　　　(前回16:00)
　　　<6837> 京写 [東Ｓ] 　　　　(前回16:00)
　　★<8766> 東京海上 [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<8783> ＧＦＡ [東Ｓ] 　　　(前回16:00)
　　　<8836> ＲＩＳＥ [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　合計19社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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