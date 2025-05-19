明日の決算発表予定 東京海上、ＭＳ＆ＡＤなど19社 (5月19日)
5月20日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<1847> イチケン [東Ｓ]
<2673> 夢みつけ隊 [東Ｓ]
<3753> フライト [東Ｓ]
<4720> 城南進研 [東Ｓ]
<6343> フリージア [東Ｓ]
<6416> 桂川電機 [東Ｓ]
<7111> ＩＮＥＳＴ [東Ｓ]
■引け後発表
◆本決算：
<1443> 技研ＨＤ [東Ｓ]
<8421> 信金中央 [東]
★<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ]
★<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2340> 極楽湯ＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
<3681> ブイキューブ [東Ｐ] (前回15:30)
<3858> ユビＡＩ [東Ｓ] (前回16:00)
<3936> ＧＷ [東Ｇ] (前回16:00)
<6837> 京写 [東Ｓ] (前回16:00)
★<8766> 東京海上 [東Ｐ] (前回15:30)
<8783> ＧＦＡ [東Ｓ] (前回16:00)
<8836> ＲＩＳＥ [東Ｓ] (前回15:30)
合計19社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース