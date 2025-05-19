

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43091.60 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41327.59 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40639.01 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40387.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39563.58 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39228.10 ボリンジャー:＋2σ(13週)

38883.83 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37872.83 均衡表雲上限(週足)

37843.34 200日移動平均線

37827.25 6日移動平均線

37817.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37799.56 26週移動平均線

37550.39 均衡表転換線(日足)



37498.63 ★日経平均株価19日終値



37380.52 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36976.20 75日移動平均線

36928.63 新値三本足陰転値

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36406.29 13週移動平均線

36035.55 ボリンジャー:-1σ(26週)

35877.21 25日移動平均線

35595.49 均衡表基準線(週足)

35536.27 均衡表雲上限(日足)

34995.38 ボリンジャー:-1σ(13週)

34876.12 均衡表基準線(日足)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34373.90 ボリンジャー:-1σ(25日)

34291.53 均衡表雲下限(日足)

34271.54 ボリンジャー:-2σ(26週)

33584.47 ボリンジャー:-2σ(13週)

32870.59 ボリンジャー:-2σ(25日)

32507.53 ボリンジャー:-3σ(26週)

32173.56 ボリンジャー:-3σ(13週)

31367.29 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 60.28(前日73.80)

ST.Slow(9日) 72.04(前日82.04)



ST.Fast(13週) 80.84(前日74.96)

ST.Slow(13週) 73.71(前日64.65)



［2025年5月19日］



株探ニュース

