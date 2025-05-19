　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43091.60　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41327.59　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40639.01　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40387.14　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39563.58　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39228.10　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
38883.83　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37872.83　　均衡表雲上限(週足)
37843.34　　200日移動平均線
37827.25　　6日移動平均線
37817.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37799.56　　26週移動平均線
37550.39　　均衡表転換線(日足)

37498.63　　★日経平均株価19日終値

37380.52　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36976.20　　75日移動平均線
36928.63 　　新値三本足陰転値
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36406.29　　13週移動平均線
36035.55　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35877.21　　25日移動平均線
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35536.27　　均衡表雲上限(日足)
34995.38　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34876.12　　均衡表基準線(日足)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34373.90　　ボリンジャー:-1σ(25日)
34291.53　　均衡表雲下限(日足)
34271.54　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33584.47　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32870.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
32507.53　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32173.56　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31367.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　60.28(前日73.80)
ST.Slow(9日)　　72.04(前日82.04)

ST.Fast(13週)　 80.84(前日74.96)
ST.Slow(13週)　 73.71(前日64.65)

［2025年5月19日］

株探ニュース