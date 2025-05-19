¸Å¹ë¤Ç°é¤Ã¤¿20ºÐ¼ã¼êÁª¼ê¤¬»àË´¡Ä¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÈá·à
¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØLa Razón¡Ù¤Ï18Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥ª¥Ó¥¨¥É¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¥É¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î17Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥Ö¥é¥Í¥¹»Ô¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¥¨¥¹¥È¡Ê¥Ô¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ë¤È¥Ó¥¸¥ã¥Ó¥·¥ª¥µ¡ÊAS-255¡Ë¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Î11¥¥íÃÏÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ó¥ÀCBR600¤È¤¤¤¦Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ê¥ã¥Ó¥·¥ª¥µ¤Î½£ÅÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë°ï¤ì¤Æ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¾è°÷¤ÏÌµ½ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÖÎ¾Á°Éô¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÂ»½ý¤¬À¸¤¸¤¿¡£
Èó¾ï¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤Î·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥³¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎU19 A¥Á¡¼¥à¤Ç25»î¹ç¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥ª¥Ó¥¨¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥³¥Ð¥É¥ó¥¬¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌµ½êÂ°¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆüÀ¤³¦¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡ÄÈó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿6Áª¼ê
¥ì¥¢¥ë¡¦¥ª¥Ó¥¨¥É¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î»àµî¤ò¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£