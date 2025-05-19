¡Ö¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì2¿Í»àË´¡¡Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï43³¬¤Ë½»¤à½»¿Í¤ÎÃËÀ¡¡Âçºå»Ô
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¡¢²¼¤Ë¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2¿Í¤È¤â»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸áÁ°11»þ25Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢ÊâÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¹¥ó¡¢¤¹¤´¤¤²»¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¯¤«¤±¤¬¿Í¤«»ö¸Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Î²»¤ä¤Ã¤¿¤«¤éÂ¿Ê¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤ä¤í¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î43³¬¤Ë½»¤à70ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï50Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢2¿Í¤È¤â»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÅ¾Íî¤·¤¿ºÝ¤ÏÉáÃÊÃå¤Ç¡¢ÍçÂ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¿³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤«¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£