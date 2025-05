【「1日外出録ハンチョウ」アドトラック】 5月19日~25日開催

講談社は「ヤングマガジン」などで連載中の「1日外出録ハンチョウ」の最新20巻発売と、累計500万部突破を記念して、5月19日から25日まで新宿駅周辺に「ハンチョウ」仕様のアドトラックを走らせる。

走行中のBGMとして、アニメ「逆境無頼カイジ 破戒録篇」でカイジ役を演じた声優、萩原聖人さん、大槻班長役チョーさんという豪華キャスト2人の掛け合いが入ったオリジナル音声が流れる。

