去就が大きな注目を集めている堂安律が、フライブルクに感謝を示した。現地5月17日に一斉開催されたブンデスリーガ最終節で、フライブルクはフランクフルトとホームで対戦。1−3で敗れ、5位に順位を落とした結果、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ(CL)出場を逃したものの、堂安は今季リーグ戦10点目をマークした。スコアレスで迎えた27分だった。ロングスローをマティアス・ギンターが頭で繋いだボールに反応。自慢の左足でボレーを炸裂させた。

欧州5大リーグでは日本人7人目となる二桁得点を達成した26歳のレフティは、試合後のインタビューで「二桁よりもチームの勝利を優先していました。正直、二桁ゴールはどうでもよくて。そこよりもやっぱ、このチームへの愛情もあるので、『なんとか歴史を刻みたいな』ということで、自分の全てを出したつもりですけど、こればっかりは仕方ないですね。サッカーの一部なので仕方ない」と語った。在籍3年のチームに対する強い愛を伝えたなか、インスタグラムでもメッセージを発信。得点直後に雄叫びを上げる写真などを添え、次のように綴った。「A whirlwind of emotions right now. Thank you all for your incredible support. My love for this club is beyond words(今は様々な感情が渦巻いています。皆さんの信じられないほど素晴らしいサポートに感謝しています。このクラブへの愛情は言葉では言い表せません)」日本代表の10番を巡っては、ドルトムントやフランクフルトなどCLの出場権を獲得したドイツの名門からの関心が取り沙汰されている。ワールドカップイヤーでもある来季は新天地でプレーするのか。それとも強い愛着を持つフライブルクで4年目を迎え、ヨーロッパリーグを戦うのだろうか。構成●サッカーダイジェストWeb編集部