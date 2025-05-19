Kenko¤Î¡Ö¤ª»¶Êâ¥«¥á¥é¡×¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸÷³Ø5ÇÜ¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¤Ï¡¢¸÷³Ø5ÇÜ¤Î¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¡ÖKC-ZM08¡×¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤ò5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü7,830±ß¡£
·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡È¤ª»¶Êâ¥«¥á¥é¡É¤òëð¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡£¸÷³Ø5ÇÜ¤Î¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤âÈ÷¤¨¤¿¤³¤È¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ò2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Í¸úÌó1,600Ëü²èÁÇ¤Î1/2.3·¿CMOS¥»¥ó¥µー¤òºÎÍÑ¡£¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ï35mmÈ½´¹»»¤Ç28～142mmÁêÅö¤È¤Ê¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÇØÌÌÂ¦¤Ë¡¢¼«»£¤ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç5K/30fps¡Ê5,120¡ß2,880¡Ë¤ÎÆ°²èµÏ¿¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»£±Æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤ë¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤ÏÌó100¡ß62¡ß32mm¡£½ÅÎÌ¤ÏÌó171g¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢¥á¥â¥êー¥«ー¥É´Þ¤à¡Ë¡£