WBO¡ÝAP²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÚå¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÁÀ¤¦¡×¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦¾®¹ñ°ÊºÜÁê¼ê¤ÎV2Àï¤Ç10Ï¢Â³KO°ÕÍß
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡WBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Â¼ÅÄÚå¡ÊÄë·ý¡Ë¡Ô12²óÀï¡Õ¾®¹ñ°ÊºÜ¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¡Ê2025Ç¯5·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡WBO¡½AP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÚå¡Ê28¡áÄë·ý¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î55¡¦3¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÆ±µé8°Ì¤Î¾®¹ñ°ÊºÜ¡Ê37¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï55¡¦2¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Ï°ìÅÙÌÜ¤Î·×ÎÌ¤ÇÌó10¥°¥é¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤â¡¢ºÆ·×ÎÌ¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¡Ö²È¤ÎÅÅ»ÒÂÎ½Å·×¤Ç¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È°ì½ÖÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÌó15Ê¬¸å¤ÎºÆ·×ÎÌ¤Ç¥Ñ¥¹¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®¹ñ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¾º³Ê¤·¤¿°ìÀï¡£2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¾º³Ê¤è¤ê¡¢¾®¹ñÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¾®¹ñÀï¤òÃÆ¤ß¤È¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¼åÅÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÀï¤¦Ä¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÏ·àÖ¤µ¤ò·Ù²ü¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÆâÍÆ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç9ÀïÁ´KO¾¡Íø¤Ç¡¢¾®¹ñÀï¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ì¥³¡¼¥É·ÑÂ³¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇºÇ¶á°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¹Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢ÎÏ¤Þ¤ºÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È10Ï¢Â³KO¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏU¡½NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£