¡ÚÂ³Êó¡Û¥¬¥¹ÇúÈ¯¤«¡¡¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥óÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤éÃË½÷£´¿Í¤òÈÂÁ÷¡¡³«Å¹½àÈ÷Ãæ¤ËÇúÈ¯¡¡»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤¤Î
Ãë²á¤®¤ÎÈË²Ú³¹¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»Ô¡¦¤¹¤¹¤¤Î¤Î¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥óÅ¹¤Ç£µ·î£±£¹Æü¸á¸å¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¡¢£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¬ËÜµ¼Ô¡Ë¡ÖÇúÈ¯¸½¾ì¤Ç¤¹¡££²³¬ÉôÊ¬¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬Âç¤¤¯³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÌÌ¤Ï³ä¤ì¤¿Áë¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¡£
Ãë²á¤®¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤ÈË²Ú³¹¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£´¾òÀ¾£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Î£²³¬¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£
¸á¸å£±»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÉÕ¶á¤Î·úÊª¤ÇÇúÈ¯¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ±¤¸¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¡Ë¡ÖÆÍÁ³²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¥Éー¥ó¤Ã¤Æ£±²ó¤À¤±¤Ç¤¹¡£Å·°æ¤«¤é¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°³°¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿£²£°Âå¤«¤é£´£°Âå¤Î½÷ÀÅ¹°÷£³¿Í¤È¡¢²°³°¤Ë¤¤¤¿£²£°Âå¤ÎÃËÀ£±¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤òÃÎ¤ë¿Í¡Ë¡ÖÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤âµßµÞ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤ÆÀè¤Û¤É¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¡Ë¡ÖÂç¤¤Ê²»¤Ç¡£¥¬¥é¥¹¤¬¾å¤«¤éÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÆ¬¤ÏË¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡Ê¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¡Ë¡Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅö»þ¡¢Å¹¤Ç¤Ï³«Å¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¹¤ò»È¤¦ºî¶È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÇúÈ¯¤ÇÅ¹ÊÞ¤Î°ìÉô¤¬¾ÆÂ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¬¥¹ÇúÈ¯¤È¤ß¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£