Ä¶¿Íµ¤Èþ½÷¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ßÎ×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡¡´¿´î¤Î¡È¿À¥¤¥Ù¡É¤Ë¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×
7·î¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬³«ºÅ
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï18Æü¡¢7·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¿À¥¤¥Ù¤À¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë7·î4¡Á6Æü¤Î³ÚÅ·3Ï¢Àï¡¢Æ±11¡Á13Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¿¹¤µ¤ó¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤âÍÙ¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¼¡¼!!¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ïµå¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¿¹¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô99Ëü¿Í¡¢X¤â27Ëü¿Í°Ê¾å¤ÈÈ´·²¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈþ½÷¤Î¶Ã¤¤ÎÍè¾ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤È¶½Ê³¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤¬½ë¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë