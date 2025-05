日本発のオリジナルミュージカルとして2015年に初演されて以来、世界中を魅了し続けている『デスノート THE MUSICAL』。初演から10周年という記念すべき今年、新キャストを迎えて上演されることが決定。11月に東京建物 Brillia HALLにて開幕し、その後ツアー公演を行う予定だ。死神がノートを落とし、人間が神を名乗ったあの物語―原作のスリリングな物語を、世界的作曲家 フランク・ワイルドホーンによる魂を揺さぶる音楽と、演出家 栗山民也の緻密かつ大胆な演出によって舞台上に昇華させた『デスノート THE MUSICAL』。その10年の集大成であり、さらなる伝説の幕を開ける。

2003年12月から2006年5月まで「週刊少年ジャンプ」に連載され、映画やドラマ、アニメなど幅広いメディア展開を遂げてきた人気漫画『DEATH NOTE』。そのミュージカル版となる本作は、2015年に日本で世界初演が開幕するや瞬く間に観客を虜にし、その後、17年、20年に上演され、さらには、日本での世界初演と同年の15年から、韓国でも韓国キャストによる上演を開始。その後、17年、22年、23年と再演を重ねている。韓国でも全日程即完売という快挙を成し遂げ、22年には年間ベストミュージカル作品賞を受賞、23年には4ヵ月間に渡るロングラン公演を成功させた。また、23年にはロンドンにてコンサートバージョンが上演され、全公演完売の賑わいを見せた。立ち上げから10年、海外でも高い評価を受け、今や世界中から注目を浴びる大ヒットミュージカルである。音楽は、『ジキル&ハイド』『ボニー&クライド』などのブロードウェイ作品のみならず世界的に活躍し、世界各国で新作の創作を熱望され続けているフランク・ワイルドホーン。演出は、ミュージカル『スリル・ミー』なども手掛け、数々の演劇賞を受賞してきた日本を代表する演出家・栗山民也。ロック調の中毒性のある音楽と人間の深層心理までをも極限まで具現化させる演出により、瞬く間に観る人の心をつかみ、物語の結末へと導いていく。この10周年という記念すべき公演に集結する魅力的なキャスト陣には、主人公・夜神月役のダブルキャストに、加藤清史郎と舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッターの息子・アルバス・ポッター役として出演する渡邉蒼。普通の高校生がデスノートを拾った時、その力に自らの“正義”を重ねる。犯罪なき世界をつくるためならば、命さえ裁く。その選択は狂気か、神の理か。力を得た少年の正義は、信念か、暴走か。今の彼らが放つ観客の心に突き付ける演技に期待が高まる。L役に挑むのは、三浦宏規。静けさの奥に狂気を秘め、論理で世界を見据える天才探偵であるL。人間離れした思考と姿勢、感情の奥底にある孤独。Lという存在の複雑さを、彼は全身で“体現”する。夜神月の“正義”に対峙するのは、Lの“信念”。静かなる戦火は、やがて観る者すべてを巻き込む心理戦へと突入する。大人気アイドル・弥海砂役には、自身もアイドルとして活躍しグループ卒業後もその才能をさらに開花させてきた鞘師里保が“死神”と“人間”の狭間に生きる強い意志を持った女性を演じる。月の妹・夜神粧裕を演じるのは、2018年のホリプロ・スカウト・キャラバンで選出されたメンバーから結成されたHUNNY BEEとして音楽活動も掛け持つリコ。グループでの活動のみならず、舞台『鬼滅の刃』やミュージカル『ジェイミー』への出演でも注目される実力派として、粧裕という役柄に新たな色を加える。月の父親であり、キラの正体を突き止めていく警視庁刑事長である夜神総一郎役には、2020年より続投となる今井清隆。その演技には、月への深い愛情と同時に、「キラを捕まえる」という使命感が絶え間ない緊張感を生み出し、親子の心のぶつかり合いが観客に深い衝撃を与える。そして、10周年という記念すべきアニバーサリーイヤーに、かつての“月”が“リューク”となって舞い戻る。2015年、17年に夜神月役を演じ、圧倒的な存在感と繊細な演技で観客を魅了した浦井健治が、今回は物語を動かす存在である死神リューク役として登場する。あの“月”が、今度は観察者であり狂言回しでもある死神リュークをどう演じるのか。これはまさに、『デスノート THE MUSICAL』史上における最大級のサプライズであり、10周年を彩るにふさわしい異例のキャスティング。人間界の混沌と欲望を見下ろしながら、どこか楽しげにたゆたう“死神”という存在に、浦井がどんな生命を吹き込むのか。そして、あの死神レムが、8年の時を経て帰ってくる。死神でありながら、ただ一人、人間・弥海砂への“愛”を知った存在。その複雑で切なく、美しい魂を体現し、観客の涙を誘ってきた濱田めぐみが、2025年版で再びレム役として舞台に降臨。15年の誕生時からこの作品の進化を見守り、支えてきた彼女のレムは、まさに本ミュージカルの心の核。その存在感、声、佇まい、死神でありながらも、人間の情を知ってしまったレムの苦悩と深い愛情を、濱田めぐみは圧倒的な表現力で描き出す。8年の年月を経て、より成熟し、さらに深まった濱田レムが、弥海砂を守るために命を賭すその姿を、観客にどう投げかけられるか。浦井、濱田という作品の軌跡と進化を知る唯一無二の存在が、“奇跡の再臨”を果たす。チケットの最速抽選先行はホリプロステージにて7月開始予定。『デスノート THE MUSICAL』は、東京建物 Brillia HALLにて11月上演。キャストのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■夜神月役:加藤清史郎(ダブルキャスト)10年前、日生劇場(初演)で一観客として楽しませてもらったこの作品に、このような形で携わらせていただけるだなんて、想像もしていませんでした。日常を生きる中で目に映る、正義、悪、平和の本質とは一体何なのか、どこまでが正義でどこからが悪なのか。「DEATH NOTE」のユーモアとメッセージで溢れる世界を、躍動的なフランク・ワイルドホーンの音楽に乗せて、誰もが簡単にそれぞれの正義を振り翳し、直接的、ないしは間接的に裁きを下せるようになった今の時代に、夜神月、キラとして、何かを残すことができたら、と思います。■夜神月役:渡邉蒼(ダブルキャスト)「ダークヒーロー」と呼ばれる今も昔も人々の心を掴んで離さない人物達。夜神 月はその代表格の一人だと思います。“正しさ”がゆっくりと過激な思想へと姿を変え、青年を飲み込んでいくその様はこの上なく魅力的です。このご縁に心から感謝しています。原作へ最大のリスペクトを持ち、ダブルキャストの加藤さん、演出の栗山さんをはじめ、カンパニーの皆様と共に、激しい心理戦を繰り広げられたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします!■L役:三浦宏規初演から何度も拝見させていただいている大好きな作品に出演できることが本当に嬉しいです。見るたびに心奪われてきた『デスノート THE MUSICAL』の世界にLとして参加できることに興奮と同時に大きな責任も感じております。日本が誇るミュージカルであるこの作品に恥じぬよう、愛を持って誠心誠意努めたいと思います。演出の栗山さんをはじめ、素晴らしいキャストの皆様とご一緒できるのがとても楽しみです。劇場でお待ちしております!■弥海砂役:鞘師里保我々なりに、私なりに突き詰めて、世界中で愛されているこの作品を、2025年版の『デスノート THE MUSICAL』として完成させ、楽しんで頂けるよう取り組みたいです。栗山さんもキャストの皆様も初めてご一緒する方ばかりなので、皆さんとどのような景色が見られるかとても楽しみにしています。普段歌手として歌う私は、ミュージカルとしての表現をより体に染み込ませるべく、少しずつですが既にひっそりと今作の歌稽古を重ねているところです!劇場で皆様にお会いできることを楽しみにしています。■夜神粧裕役:リコ(HUNNY BEE)今回、夜神粧裕役で出演させていただくことになりました。世界中で愛されている素晴らしい作品に、初演から10年という節目の今作で出演させていただけることを、とても嬉しく思います。とても緊張していますが、楽しみながら、皆様に最高な作品をお届けできるよう精一杯演じます。■死神レム役:濱田めぐみ久しぶりにレムで『デスノート THE MUSICAL』の世界に戻ってきます。初演は10年前。あっという間に時は流れますね。今回はほぼ新キャストと言う事で新鮮な気持ちと、どんな世界観が繰り広げられるのか楽しみで仕方ありません。リューク役には以前月(ライト)を演じていた浦井健治さん。どのようなコンビになるのか皆様、ご期待下さい。新しい風と今までの熟成された土台で、密度の濃い舞台版『デスノート』をお見せできると思います。■死神リューク役:浦井健治「リューク、やりませんか?」このオファーを頂き、驚きと感謝の気持ちでいっぱいになりました! 夜神月をオリジナルキャストとして初演から演じさせて頂く中で、リュークという死神への憧れ。いつか演じたい! その夢が叶います! デスノートを使用した人物が死んだ後は死神になる!? なんてストーリーどうですか!?死神界から、レムと共に人間界へ。そのレム役に信頼の濱田めぐみさんが復活し、2人で死神界背負ってノート所持者と対峙していきます! 死神の目を待ちながら、月(ライト)の目も持ち合わせて挑める世界だと思っているので、原作の世界観を更に役に落とし込んでいきたいと思います!■夜神総一郎役:今井清隆前回の公演はコロナ禍の為、最後まで完走する事が出来ませんでした! 私の中では凄くやり残した感が残ったままだったのですが、もう一度、夜神総一郎役に挑戦できる事を心から嬉しく思います!アニメや映画も素晴らしいですが、舞台版のあの高揚感と陶酔感は、ミュージカルならではのものでしょう…やはり音楽の持つ力は計り知れないものがあります! 私もより一層役を深める努力をしたいと、考えています! どうぞお楽しみに!!