¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¡¢8·î18Æü¤ÇÊÄ´Û¡¡µþÅÔÍ£°ì¤Î¤ª¾Ð¤¤¾ïÀß·à¾ì¡¡14Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë
µÈËÜ¶½¶È¤Ï19Æü¡¢Ä¾±Ä·à¾ì¤Î¡Ø¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¡Ù¤ò2025Ç¯8·î18Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¡Ù¤Ï2011Ç¯7·î¤Ë³«´Û¡£È¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¡ØµþÅÔ²Ö·î·à¾ì¡Ù¤ÎÊÄ´Û¤«¤é¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ËµþÅÔ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ÎÄ¾±Ä·à¾ì¤Ç¤¹¡£
¼ã¼ê·Ý¿Í¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì¡ºÍ¡¦Íî¸ì¡¦½ô·Ý¤òÈäÏª¤·¡¢µþÅÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØµÀ±àµÈËÜ¿·´î·à¡Ù¤â¾å±é¡£µþÅÔÍ£°ì¤Î¤ª¾Ð¤¤¾ïÀß·à¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê ¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ê¤¬¤éÊÄ´Û¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¡¦¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£