¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤±¤Ê¤¤±ü¿þ²Ö¤Ë¡Ä¡×¡¡¥ß¥º¥Ð¥·¥ç¥¦¤ÎÌ¾½ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ¹Ìî»Ôµ´ÌµÎ¤¤ÎÎÓÆ»¤ÇÅÚº½ÊøÍî¡¡Å±µîºî¶È¤âÉüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º¡¡±ü¿þ²Ö¼«Á³±à¤ÏÅöÌÌµÙ±à¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥ß¥º¥Ð¥·¥ç¥¦¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹Ìî»Ô¤Î±ü¿þ²Ö¼«Á³±à¤ËÄÌ¤¸¤ëÎÓÆ»¤Ç5·î16Æü¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤ÏÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÓÆ»¤¬Éüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌÂô¤Ê¤Ê¤«µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÎÓÆ»¤Ç¤ÏÊøÍî¤·¤¿ÅÚº½¤äÌÚ¡¹¤ÇÆ»¤¬´°Á´¤Ë¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
5·î16Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Ä¹Ìî»Ôµ´ÌµÎ¤¤ÎÎÓÆ»ÂçÀîÀþ¤Ç»Ô¤Î¿¦°÷¤¬ÍîÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÚº½¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½¤ÏÌó30¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎÓÆ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯À¸¤«¤é4ÆüÌÜ¤Î19Æü¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤éÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¤«¤é
¡Öº£²ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æü¤Ë¤ÁÄ´¤Ù¤Æ¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¾¤Ð¤«¤é²¼½Ü¤¬¥ß¥º¥Ð¥·¥ç¥¦¤Î¸«¤´¤í¤À¤È¡£ÀäÂÐ½É¤â¤Ò¤È·î°Ê¾åÁ°¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£µ¢¤é¤Ê¤¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¿¤±¤É»ÄÇ°¤À¤Í¡×
19Æü¤ÏÍ¼Êý¤Þ¤ÇÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÓÆ»¤¬Éüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µ´ÌµÎ¤´Ñ¸÷¿¶¶½²ñ¡¡°ËÆ£½¡Àµ²ñÄ¹
¡Öº£Ç¯¤ÏÃÙ¤¤Àã¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤â¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¡¢Àã¤È¥µ¥¯¥é¤È¥ß¥º¥Ð¥·¥ç¥¦¤µ¤¡¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤±¤Ê¤¤±ü¿þ²Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¡£¼«Á³¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëÁá¤¤Éüµì¤òË¾¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×