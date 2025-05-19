±ºÏÂ¤¬FCÅìµþ¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¡²£ÉÍFM¤ÏµþÅÔ¤ËÇÔ¤ì10ÀïÌ¤¾¡Íø¡¡J1Âè17Àá¤Þ¤È¤á
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤¬17Æü¤È18Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸½ºß4°Ì¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯FCÅìµþ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£»î¹ç¤Ï8Ê¬¤ËFCÅìµþ¤ÎMF±óÆ£·ÌÂÀ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤ÎFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤ÆFCÅìµþ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤±ºÏÂ¤Ï32Ê¬¡¢MF¾¾ÈøÍ¤²ð¤Î¥¯¥í¥¹¤ËMFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ë¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òDFÀÐ¸¶¹¶µ¤¬½¦¤Ã¤Æ¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¸½ºß9ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£31Ê¬¤ËµþÅÔ¤ÎMF¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤Î¥ß¥É¥ë¤¬·è¤Þ¤êÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢67Ê¬¤ËMF±üÀî²íÌé¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë81Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ÆDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ3¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¥ê¡¼¥°Àï10ÀïÌ¤¾¡Íø6Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï11»î¹çÌµÇÔ¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤2°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï11°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥¨¥ê¥½¥ó¤¬½ªÈ×¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆCÂçºå¤Ë¾¡Íø¤·2Ï¢¾¡¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·7Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÚÂè17Àá»î¹ç·ë²Ì¡Û
5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡3-2¡¡FCÅìµþ
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡0-3¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡3-0¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡1-0¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡3-2¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡2-1¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡1-1¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡0-1¡¡²£ÉÍFC
5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡2-0¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¡2-1¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¡Ú½ç°Ì¡Û
1°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê37/+15¡Ë
2°Ì¡¡Çð¡Ê33/+7¡Ë
3°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê31/+6¡Ë
4°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê29/+6¡Ë
5°Ì¡¡¹Åç¡Ê29/+4¡Ë
6°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê24/+10¡Ë
7°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê24/+2¡Ë
8°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê24/+2¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê23/-3¡Ë
10°Ì¡¡À¶¿å¡Ê22/+1¡Ë
11°Ì¡¡CÂçºå¡Ê22/¡Þ0¡Ë
12°Ì¡¡²¬»³¡Ê22/-1¡Ë
13°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê22/-2¡Ë
14°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê21/-8¡Ë
15°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê20/-7¡Ë
16°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê19/-3¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê18/-5¡Ë
18°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê17/-6¡Ë
19°Ì¡¡¿·³ã¡Ê13/-6¡Ë
20°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê8/-12¡Ë