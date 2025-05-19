¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡õ·Ú¥ï¥´¥ó¡×2ÂæÆ±»þ¤Ë²Á³Ê²þÄê¡ª ¡ÖN-VAN¡×¡ÖN-BOX JOY¡×¤Î»ÅÍÍËè¤Ë11Ëü4000±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤²¤Ø

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6MT FF¡§1,365,100±ß¢Í1,392,600±ß
CVT 4WD¡§1,498,200±ß¢Í1,525,700±ß
6MT 4WD¡§1,498,200±ß¢Í1,525,700±ß
¡ÖL¡×
CVT FF¡§1,510,300±ß¢Í1,541,100±ß
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¡ÖFUN¡×
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6MT 4WD¡§1,897,500±ß¢Í1,969,000±ß
¡ÖFUN¡¦¥¿¡¼¥Ü¡×
CVT FF¡§1,883,200±ß¢Í1,959,100±ß
CVT 4WD¡§2,016,300±ß¢Í2,092,200±ß
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CVT FF¡§1,859,000±ß¢Í1,933,800±ß
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CVT FF¡§1,844,700±ß¢Í1,899,700±ß
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¡ÖN-BOX JOY ¥¿¡¼¥Ü¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡×
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¡ÖN-BOX JOY ¥¿¡¼¥Ü2¥È¡¼¥ó¡×
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