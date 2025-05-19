±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦ÂçÀ¾ÂîºÈ»á¤ÎÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡¡Â¤À¤±¤Ç»ÑÀªÀ©¸æ¡¡¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¡ÖAMBAC¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡ØÂ¤Ê¤ó¤Æ¾þ¤ê¡Ù¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡JAXA¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂçÀ¾ÂîºÈ»á¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ìµ½ÅÎÏ¤Ç¤Î»ÑÀª¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦ÂçÀ¾ÂîºÈ»á¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¡¡Â¤À¤±¤Ç»ÑÀªÀ©¸æ¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡ÂçÀ¾»á¤Ï¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡ËÁ¥Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Ä¹´üÂÚºß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£±§Ãè¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³Ñ±¿Æ°ÎÌÊÝÂ¸¤ÎË¡Â§¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÃæ¤Ç¤É¤³¤â¿¨¤é¤º¤Ë»ÑÀª¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¸¶Íý¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë»ÑÀªÀ©¸æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç³ÎÁ¤ò¾ÃÈñ¤»¤ºÅÅÎÏ¤Ç»ÑÀªÀ©¸æ¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¤òÆ°¤«¤·¤Æ»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Î·àÃæ¤Ç¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢AMBAC¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊActive Mass Balance Auto Control¡áÇ½Æ°Åª¼ÁÎÌ°ÜÆ°¤Ë¤è¤ë¼«Æ°»ÑÀªÀ©¸æ¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬AMBACÀ©¸æ¤Ç¤¹¤«¡×¡¢¡ÖAMBAC¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡ØÂ¤Ê¤ó¤Æ¾þ¤ê¡Ù¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´¶Æ°¤Ç¤¹¤Ã!!!¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦ÂçÀ¾ÂîºÈ»á¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¡¡Â¤À¤±¤Ç»ÑÀªÀ©¸æ¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡ÂçÀ¾»á¤Ï¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡ËÁ¥Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Ä¹´üÂÚºß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£±§Ãè¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³Ñ±¿Æ°ÎÌÊÝÂ¸¤ÎË¡Â§¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÃæ¤Ç¤É¤³¤â¿¨¤é¤º¤Ë»ÑÀª¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¸¶Íý¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë»ÑÀªÀ©¸æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç³ÎÁ¤ò¾ÃÈñ¤»¤ºÅÅÎÏ¤Ç»ÑÀªÀ©¸æ¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¤òÆ°¤«¤·¤Æ»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£