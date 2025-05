SUPER EIGHT・横山裕が6月9日(月)に発売する、自身初のソロアルバム『ROCK TO YOU』の収録楽曲が発表された。“ロック”をテーマに掲げた本作には、すでに先行配信されているリード曲「ロックスター」をはじめ、横山本人が作詞を手がけた全11曲(共通収録)を収録。今作では、書き下ろしの新曲8曲に加え、過去に横山が作詞、安田章大(SUPER EIGHT)が作曲を担当した「cHocoレート」「Kicyu」「オニギシ」の3曲が新たなアレンジで収録される。

リリース情報

■「ロックスター」

配信リンク:https://lnk.to/rock.star



■アルバム『ROCK TO YOU』

2025年6月9日(月)発売

予約・商品詳細:https://famikura-store.jp/s/j/item/detail/LCNC-0083



【ファミクラストア オンライン限定(完全生産限定盤)】

[CD+オリジナルグッズセット] LCNC-0083

¥6,900(税込)



商品内容

・SPECIAL ZIP PACK仕様

・20P歌詞ブックレット

・「ROCK TO YOU」オリジナルTシャツ & リストバンド



CD収録曲

M1.「ロックスター」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M2.「プライド」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M3.「cHocoレート」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:大西省吾)

M4.「黄金期」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:大西省吾)

M5.「HERO」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M6.「ど真ん中」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M7.「Kicyu」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:Peach)

M8.「繋がる」 (作詞:横山 裕 / 作曲:渋谷すばる / 編曲:フジイケンジ)

M9.「存在意義」 (作詞:横山 裕 / 作曲:村上サトシ (W.Monster),中山浩佑 (W.Monster) / 編曲:大西省吾,村上サトシ (W.Monster))

M10.「ポインセチア」 (作詞:横山 裕 / 作曲:中山浩佑 (W.Monster),村上サトシ (W.Monster) / 編曲:大西省吾, 中山浩佑 (W.Monster))

M11.「オニギシ」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:Peach)



【ファミクラストア オンライン限定(初回限定盤)】

[CD+Blu-ray+フォトブック] LCNC-0084〜85

¥4,500(税込)



商品内容

・SPECIAL ZIP PACK仕様

・トールサイズデジ仕様

・8面16Pポスター型歌詞

・52Pフォトブック(B5サイズ)



CD収録曲

M1.「ロックスター」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M2.「プライド」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M3.「cHocoレート」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:大西省吾

M4.「黄金期」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:大西省吾)

M5.「HERO」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M6.「ど真ん中」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M7.「Kicyu」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:Peach)

M8.「繋がる」 (作詞:横山 裕 / 作曲:渋谷すばる / 編曲:フジイケンジ)

M9.「存在意義」 (作詞:横山 裕 / 作曲:村上サトシ (W.Monster),中山浩佑 (W.Monster) / 編曲:大西省吾,村上サトシ (W.Monster))

M10.「ポインセチア」 (作詞:横山 裕 / 作曲:中山浩佑 (W.Monster),村上サトシ (W.Monster) / 編曲:大西省吾, 中山浩佑 (W.Monster))

M11.「オニギシ」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:Peach)



Blu-ray収録内容

・「ロックスター」Music Clip&Behind the scenes

・「繋がる」Music Clip&Behind the scenes



【通常盤】

[CD] LCNC-0086

¥3,300(税込)



商品内容

24P歌詞ブックレット



CD収録曲

M1.「ロックスター」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M2.「プライド」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M3.「cHocoレート」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:大西省吾)

M4.「黄金期」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:大西省吾)

M5.「HERO」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M6.「ど真ん中」 (作詞:横山 裕 / 作曲・編曲:Peach)

M7.「Kicyu」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:Peach)

M8.「繋がる」 (作詞:横山 裕 / 作曲:渋谷すばる / 編曲:フジイケンジ)

M9.「存在意義」 (作詞:横山 裕 / 作曲:村上サトシ (W.Monster),中山浩佑 (W.Monster) / 編曲:大西省吾,村上サトシ (W.Monster))

M10.「ポインセチア」 (作詞:横山 裕 / 作曲:中山浩佑 (W.Monster),村上サトシ (W.Monster) / 編曲:大西省吾, 中山浩佑 (W.Monster))

M11.「オニギシ」 (作詞:横山 裕 / 作曲:安田章大 / 編曲:Peach)

M12.「神様のバカヤロー」 (作詞:小島健 (Aぇ! group) / 佐野晶哉 (Aぇ! group) / 編曲:Peach,大西省吾)



※お一人様あたり各形態3点まで、合計9点までの購入とさせていただきます。

※本商品は写真商品・グッズ商品と同時購入いただくことはできません。

また、アルバム制作にはSUPER EIGHTとしても長年ステージを共にしてきたバンドメンバーのPeachや大西省吾をはじめ、音楽クリエイティヴユニットW.Monster、そして盟友・渋谷すばるなど、横山とゆかりの深い音楽人たちが参加した。渋谷すばるとの楽曲「繋がる」は、横山による歌詞に渋谷がトラックを書き下ろした一曲。編曲はSUPER EIGHT「BOY」の作詞作曲を手がけたフジイケンジによるもの。「横山裕にとっての“ロック”とは何か」に真正面から向き合い、等身大で、そして時に挑戦的な言葉で綴られた楽曲たちは、聴く者の心にまっすぐ響く。さらに、通常盤にはボーナストラックとして、Aぇ! groupの楽曲「神様のバカヤロー」のカバーも収録されることが発表された。この楽曲は、横山自身がかつて演出を手がけたAぇ! groupの公演で披露されたもので、メンバーの小島健が作詞を、佐野晶哉が作曲を担当した1曲となる。本作アルバムは、“武者修行”と銘打ってスタートした1年間限定のソロプロジェクト「ROCK TO YOU」の一環としてリリースされる。プロジェクトでは個人ファンクラブの発足、全国11都市を巡るライブツアーなど、今後もさまざまな展開が行われる予定だ。◆ ◆ ◆■正門良規(Aぇ! group)コメントある日、横山くんから電話で自分のソロの企画でAぇ! groupの神様のバカヤローをカヴァーしたいという連絡を頂きました。メンバー1人1人に電話で伝えてくだってたみたいです。なんて丁寧な先輩なんだ、、、と感動してしまいました笑横山くんの考え方や、パッション、メッセージ、音楽、めっちゃカッコいいです。本当に大好きな先輩です。そんな横山くんの神様のバカヤロー最高にROCKです!!!!!■末澤誠也(Aぇ! group)コメント「神様のバカヤロー」をカバーしてくださること、めちゃくちゃ嬉しいです。横山くんから「カバーしてもいいかな?」とわざわざ一人一人に電話をくれて、本当に優しい先輩だなと改めて感じました。僕たちにとっても大事な曲なので、横山くんがカバーしてくれるのは感慨深いですね。物凄く愛情を注いでくれる先輩で、横山くんのパフォーマンスがめちゃくちゃ楽しみです!■草間リチャード敬太(Aぇ! group)コメントAぇ! groupにとって大事な’神様のバカヤロー’という曲を僕たちの生みの親の横山くんに歌ってもらえるのがすごく嬉しいです!!横山くんには日頃から何かあると心配して電話やご飯に誘って頂いたり、グループができる前からずっと気にかけてもらって感謝してもしきれないです。少しずつですが恩返しできるようにこれからも頑張ります!!!!!■小島健(Aぇ! group)コメントまず心から神様のバカヤローをやってくださり、本当にありがとうございます。自分がドラマの撮影のとき、横山くんからの急な電話で、「神様のバカヤローをやりたいんやけど、やっていい?」と言ってくださったのを覚えています。もちろんです!お願いします!後にも先にもこんなに嬉しい会話はありません。自分たちが作った曲を、自分たちを育ててくれた人がカバーしてくださる。しかも、それがアルバムで唯一のカバー曲。ご飯行った時に、出来上がった音源を聞かせてくださり、本当に感動しました。他にも、事務所で見るのはお前が初めてや、という映像も見ました。後輩の特権です。横山くんは常日頃、本当に1番感謝している存在です。これからもたくさんお世話になりたいと思います。1ファンとして、ソロライブ楽しみにしています!■佐野晶哉(Aぇ! group)コメントソロアルバムリリースおめでとうございます。Aぇの楽曲「神様のバカヤロー」をカバーしてくださってありがとうございます。横山くんが居たから生まれた楽曲で、横山くんが救ってくれた6年前の色んな鬱憤を閉じ込めた曲です。あの声で聞いた時いろんな思いが込み上げてきました。いつも見てくれてる横山くんがいるから自分たちの存在意義を見つけられました。僕らの恩人であり僕らが目指すロックスターの期間限定ソロ活動楽しみにしてます!■Peachコメントまずはソロ・アルバム発売本当におめでとうございます。今回のアルバムの制作の際、お声がけ頂きとっても嬉しかったです。横山さんの『ロックな曲作りたい!!』という一言から始まったプロジェクト。大分長い期間、音楽制作という事に携わらせていただいている中、大好きだけど未だにその実態が掴みきれていないロックという存在。自分が音楽を好きになり、ギターを弾き始め、音楽を作り始めた頃に戻ったような感覚の毎日でした。横山さんの”ロック”が僕に伝わり僕を動かし楽曲が生まれ、その楽曲がまた僕を感動させてくれる。色々な形で表現される”ロック”ですが、結局その人をありのまま最大限に表してくれるものが”ロック”なんだと改めて認識させられました。横山さんの言葉、ニュアンス、感情、表情そのすべてを余す所なく伝えられるように制作させて頂きました。『ROCK TO YOU』という音楽を通して、横山さんのすべてを受け取って下さい!!■大西省吾コメント横山さん、関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。僕もロックミュージックが大好きなのでアルバム制作はとにかく楽しかったの一言に尽きます。横山さんの思い描く音のイメージや言葉が真っすぐに自分の中に入ってきて、制作中に思い悩む事はほぼありませんでした。懐かしい楽曲のリアレンジも刺激的でしたし、それらが新しい楽曲と並んでバラエティに富みつつも一本筋の通ったロックアルバムが完成したと出来上がったアルバムを聴いたときは感慨深かったです。横山裕さんの「今」が詰まった「ROCK TO YOU」是非とも、ひとりでも多くの方の心の奥のほうに届けば良いなと思ってます!■渋谷すばるコメント昨年、「人間讃歌」という曲をリリースした直後、数年ぶりに横山から連絡が来た。曲やMVを見てくれた事と、相談したい事があると言われ、数年ぶりに食事をしながら、楽曲制作の依頼など話を聞いていると、彼の今の気持ちや、思い、覚悟などが自然と感じ取れた。久しぶりの感覚だった。この熱い感覚、懐かしく思った。後日歌詞が送られて来た。今の横山裕が書く歌詞だった。読んだ瞬間から衝動的に曲を作り、気が付けば出来上がっていた。音楽が、人と人を、そしてまた音楽へと繋げてくれた。音楽、そして、横山裕に感謝。ヨコ、ありがとう!◆ ◆ ◆