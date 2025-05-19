¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿¡ÈSUV¡É¥ï¥´¥ó¡×À¤³¦½é¸ø³«¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥é¥¤¥È¤¬¸ÄÀÅª¡×¡Ö¡È¤á¤Á¤ã¹¥Ã¶õ´Ö¡É¤Ç¼ÖÃæÇñ¤â¥¤¥±¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª 26Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖbZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¿··¿SUV¡ÖbZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯5·î15Æü¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¿··¿ÅÅµ¤SUV¡ÖbZ Woodland¡Ê¥¦¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¡ÖbZ4X¡×¤ÎÂçÉý²þÎÉÈÇ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥ï¥´¥óSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ç¤Ï¡ÖbZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯½Õº¢¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡bZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡bZ4X¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁ´Ä¹¤ÈÁ´¹â¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÆÃ¤Ë²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4830mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1620mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¤Ç¡¢bZ4X¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¤ÈÈæ¤ÙÁ´Ä¹¤¬140mmÄ¹¤¯¡¢Á´¹â¤¬20mm¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Éý¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ºÇ¿·¤Îe¥¢¥¯¥¹¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢74.7kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏËÌÊÆEPA¥â¡¼¥É¤ÇÌó420km¡ÊAWD¥â¥Ç¥ë¡¢³«È¯ÌÜÉ¸ÃÍ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÎÏ¤ÏFWD¥â¥Ç¥ë¤¬224ÇÏÎÏ¡Ê165kW¡Ë¡¢AWD¥â¥Ç¥ë¤¬380ÇÏÎÏ¡Ê280kW¡Ë¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤ÎBEV¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡AWD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢°Ï©¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖX-MODE¡×¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢ÀãÆ»¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤â¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½¼ÅÅÀÇ½¤â¿Ê²½¤·¡¢µÞÂ®½¼ÅÅÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²¹ÅÙ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥×¥ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤ÎÄã²¹´Ä¶¤Ç¤âÌó30Ê¬¤Ç½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢bZ4X¤Î²þÎÉÈÇ¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¢¤Ç¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥É¥¢°Ê¹ß¤ò±äÄ¹¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥óÉ÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£°ìÊ¸»ú¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ä¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥ÈÉ÷¤Î¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤é¤·¤¤¥¿¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤ä¡¢70kg¤Î²Ù½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤âÁõÈ÷¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏbZ4X¤È¶¦ÄÌ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡14¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¼°¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï600¥ê¥Ã¥È¥ë¡ÊºÇÂçÌó850¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢40¡§60Ê¬³ä²ÄÅÝ¼°¤Î¸åÀÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÁõÈ÷¤äÂç¤¤Ê²ÙÊª¤â³Ú¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½Ä¾¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢X¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏbZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖËÌÊÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÂ¨Í½Ìó¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¤Î²£°ìÊ¸»ú¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸ÄÀÅª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿·Á¯¡× ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤äÂçÍÆÎÌ¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¼ÖÆâ¤¬¤á¤Á¤ã¹¤¯¤Æ¼ÖÃæÇñ¤â¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥¡¼ÈÄ¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÀÑ¤á¤½¤¦¤Ç¥¤¥¤¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤È¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î°ìÉô²èÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ËÌÊÆ¥â¥Ç¥ë¤È¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¶¥¹çEV¤È¤Î¾¡Éé¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖEPA¥â¡¼¥É¤Î420km¤Ï¼ÂÁö¹Ô¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤ä¼ÂÍÑ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ø¤Î·üÇ°¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆ±Ç¯5·î19Æü¤«¤é21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥È¥è¥¿¤ÎËÌÊÆ»ö¶ÈÉô¤Ë¤è¤ë¿·¼ÖÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£